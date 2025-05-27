Семейные врачи больше не могут направлять на некоторые обследования: что изменилось

С реформированием медицинской системы семейные врачи получили возможность выписывать направления на широкий спектр анализов. Однако в 2025 году Национальная служба здоровья Украины изменила правила маршрутизации пациентов.

Ранее семейные врачи имели возможность предоставлять направления на большинство обследований, включая ультразвуковую диагностику (УЗИ), рентген, магнитно-резонансную томографию (МРТ) и компьютерную томографию (КТ), об этом "УП. Жизнь" сообщила руководительница НСЗУ Наталья Гусак, передает 24 Канал.

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Какие обследования остались доступны

Сейчас первичные врачи могут направлять пациентов только на такие виды диагностики:

УЗИ (например, органов брюшной полости, щитовидной железы, мочевого пузыря); рентген (в частности грудной клетки или конечностей); холтеровский мониторинг; эндоскопические обследования систем пищеварения, дыхания, урологии и гинекологии; базовые лабораторные анализы.

Эти исследования включены в пакет услуг "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях", который финансируется НСЗУ.

На какие обследования больше не могут направлять семейные врачи

Однако направления на сложные обследования например МРТ, КТ, спирометрию или расширенные анализы отныне может выписывать только узкопрофильный специалист, который занимается лечением конкретной патологии пациента.

Цель изменений, по замыслу НСЗУ, заключается в упорядочении процесса маршрутизации пациентов, избежании дублирования направлений и уменьшении случаев безосновательного назначения обследований.

В настоящее время технических ограничений для первичных врачей по созданию таких направлений нет. Однако исследования, назначенные с нарушением новых правил, государство не оплатит, о чем отметила Наталья Гусак.