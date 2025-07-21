Яким людям вдається найшвидше знайти кохання

Кожен, хто шукає кохання, керується своїми причинами: комусь важливе відчуття підтримки та турботи, хтось мріє про сім'ю, а для когось стосунки – спосіб відповідати очікуванням суспільства. Вчені вирішили з'ясувати, від чого залежить швидкість появи "другої половинки" і яка мотивація допомагає швидше зустріти свою людину.

Нове дослідження, проведене вченими з Канади та США, проливає світло на найпотаємніше питання: чому деякі люди будують стосунки легко, а інші довго залишаються на самоті, пише 24 Канал з посилання на Personality and Social Psychology Bulletin.

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Чому люди шукають стосунки

Щоб розібратися в мотивах людей, фахівці з низки канадських вишів та Каліфорнійського університету в Сан-Франциско розробили спеціальну анкету – "Шкалу автономної мотивації в пошуку романтичних стосунків". В опитувальнику 24 пункти, які дозволяють оцінити одразу шість видів мотивації:

Внутрішня – пошук близькості заради задоволення та емоційного насичення. Люди з цим типом мотивації цінують сам процес та відчуття. Ідентифікована – прагнення до стосунків, тому що вони відповідають важливим особистим цінностям, наприклад, бажанню створити сім'ю. Позитивна інтроекція – стосунки допомагають відчути свою значущість, зміцнити самооцінку. Негативна інтроекція – стосунки потрібні, щоб уникнути неприємних емоцій на зразок сорому, почуття неповноцінності чи самотності. Екстернальна мотивація – людина вступає у стосунки заради того, щоб не розчарувати оточення або уникнути суспільного тиску. Амотивація – у людини немає чіткої причини для пошуку стосунків, мотивація розмита або відсутня.

Які мотиви призводять до успіху

Дослідження охопило понад 1200 дорослих, які на момент опитування були вільні. Учасників попросили заповнити шкалу та розповісти про свої погляди на стосунки. Виявилося, що ті, хто прагнув стосунків з внутрішніх або ідентифікованих причин, частіше володіли здоровим, довірчим стилем прив'язаності та були орієнтовані на стабільність і гармонію.

Навпаки, учасники з інтроєкованою або екстернальною мотивацією частіше відчували тривогу щодо самотності, їм було властиво боятися бути відкинутими та сумніватися в собі. А люди з амотивацією демонстрували тенденцію уникати емоційної близькості та не виявляли великого інтересу до серйозних стосунків.

Чи можна передбачити успіх у коханні?

Щоб перевірити, як мотивація впливає на реальні події, вчені залучили до експерименту 3000 самотніх людей віком від 18 до 39 років. Кожен заповнив шкалу мотивації та розповів про свої бажання, наміри та рівень задоволеності життям. Через пів року учасників знову опитали: чи змінився їхній статус, чи з'явилися стосунки?

Результати виявилися дуже показовими: найбільше шансів знайти пару було у тих, хто щиро хотів стосунків заради задоволення від спілкування та внутрішньої згоди з особистими цілями. А от люди, які прагнули стосунків, щоб уникнути дискомфорту чи почуття неповноцінності, набагато рідше знаходили партнера.