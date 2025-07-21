Каким людям удается быстрее всего найти любовь

Каждый, кто ищет любовь, руководствуется своими причинами: кому-то важно ощущение поддержки и заботы, кто-то мечтает о семье, а для кого-то отношения - способ соответствовать ожиданиям общества. Ученые решили выяснить, от чего зависит скорость появления "второй половинки" и какая мотивация помогает быстрее встретить своего человека.

Новое исследование, проведенное учеными из Канады и США, проливает свет на сокровенный вопрос: почему некоторые люди строят отношения легко, а другие долго остаются в одиночестве, пишет 24 Канал со ссылкой на Personality and Social Psychology Bulletin.

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Почему люди ищут отношения

Чтобы разобраться в мотивах людей, специалисты из ряда канадских вузов и Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали специальную анкету – "Шкалу автономной мотивации в поиске романтических отношений". В опроснике 24 пункта, которые позволяют оценить сразу шесть видов мотивации:

Внутренняя – поиск близости ради удовольствия и эмоционального насыщения. Люди с этим типом мотивации ценят сам процесс и ощущения. Идентифицированная – стремление к отношениям, потому что они соответствуют важным личным ценностям, например, желанию создать семью. Позитивная интроекция – отношения помогают почувствовать свою значимость, укрепить самооценку. Негативная интроекция – отношения нужны, чтобы избежать неприятных эмоций вроде стыда, чувства неполноценности или одиночества. Экстернальная мотивация – человек вступает в отношения ради того, чтобы не разочаровать окружающих или избежать общественного давления. Амотивация – у человека нет четкой причины для поиска отношений, мотивация размыта или отсутствует.

Какие мотивы приводят к успеху

Исследование охватило более 1200 взрослых, которые на момент опроса были свободны. Участников попросили заполнить шкалу и рассказать о своих взглядах на отношения. Оказалось, что те, кто стремился к отношениям по внутренним или идентифицированным причинам, чаще обладали здоровым, доверительным стилем привязанности и были ориентированы на стабильность и гармонию.

Напротив, участники с интроецированной или экстернальной мотивацией чаще испытывали тревогу по поводу одиночества, им было свойственно бояться быть отвергнутыми и сомневаться в себе. А люди с амотивацией демонстрировали тенденцию избегать эмоциональной близости и не проявляли большого интереса к серьезным отношениям.

Можно ли предсказать успех в любви?

Чтобы проверить, как мотивация влияет на реальные события, ученые привлекли к эксперименту 3000 одиноких людей в возрасте от 18 до 39 лет. Каждый заполнил шкалу мотивации и рассказал о своих желаниях, намерениях и уровне удовлетворенности жизнью. Через полгода участников снова опросили: изменился ли их статус, или появились отношения?

Результаты оказались очень показательными: больше всего шансов найти пару было у тех, кто искренне хотел отношений ради удовольствия от общения и внутреннего согласия с личными целями. А вот люди, которые стремились к отношениям, чтобы избежать дискомфорта или чувства неполноценности, гораздо реже находили партнера.