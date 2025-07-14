На це питання спробували відповісти дослідники у великомасштабному міжнародному проєкті, пише 24 Канал з посилання на Biodemography and Social Biology.
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Як проводилося дослідження
Група вчених зі США та Китаю об'єднала дані майже 30 тисяч учасників національного опитування з щоденною інформацією про погоду, зібраною на 824 метеостанціях по всій країні. Вони проаналізували, як кількість сонячного світла в день опитування та в попередні 7 днів пов'язана з психологічним самопочуттям людей.
Учасників запитували:
- Наскільки вони задоволені життям (оцінка від 1 до 5);
- Чи є у них прояви депресії (за шкалою від 0 до 24; питання стосувалися суму, самотності, порушення сну та інших симптомів).
Паралельно враховувалися такі важливі фактори, як вік, рівень доходу, освіта, стан здоров'я, забруднення повітря, сезон і навіть особливості проточної погоди.
Сонце впливає на настрій
- У сонячний день люди були більше задоволені життям. Особливо помітно це проявлялося, коли день був по-справжньому світлим – понад 11 сонячних годин.
- Хмарна погода та короткий світловий день (менш як 3 годин сонця) злегка знижували рівень задоволеності.
- Вплив виявився поступовим: чим більше сонця, тим трохи вища задоволеність, хоча різниця не була надто сильною.
- На прояви депресії сонячне світло в конкретний день майже не впливало, однак сонячний тиждень до опитування статистично помітно знижував депресивні симптоми.
Автори дослідження підкреслюють: вплив сонячного світла за кілька днів важливіший для нашого психічного здоров'я, ніж просто один яскравий день.
Хто особливо чутливий до сонця
Аналіз показав, що окремі групи реагують на сонце сильніше за інших:
- Люди, які працюють на свіжому повітрі (наприклад, фермери та будівельники), особливо явно відчувають вплив сонячних днів.
- Сім'ї з маленькими дітьми нерідко проводять більше часу на вулиці, і їхня задоволеність життям зростає із сонячною погодою.
- У літніх людей після тижня яскравих днів помітно зменшуються прояви депресії.
- Молодь найгостріше реагує на кількість сонячних годин саме в день опитування.
Для чистоти експерименту вчені перевірили, чи не впливає погода після опитування на настрій – виявилося, що ні. Отже, зв'язок між сонцем і самопочуттям дійсно причинно-наслідковий.
Сонячне світло відіграє помітну, хоча й не головну, роль у формуванні нашого настрою та психічного здоров'я. Воно – важлива частина складної системи факторів, що впливають на психологічне щастя. Тому не варто недооцінювати силу сонячного дня – можливо, прогулянка на вулиці подарує вам більше радості, ніж здається на перший погляд.