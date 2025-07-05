Штучний інтелект допоміг подружжю стати батьками після 18 років безпліддя

Американська пара, яка понад 18 років намагалася зачати дитину безуспішно, нарешті очікує на первістка завдяки проривній технології, що поєднує штучний інтелект та медицину. Йдеться про метод STAR (Sperm Tracking and Recovery), розроблений фахівцями Центру лікування безпліддя Колумбійського університету.

Проблема полягала в азооспермії – стані, за якого у спермі чоловіка відсутні сперматозоїди або їх надзвичайно мало, пише CNN, передає 24 Канал.

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Технологія STAR

Традиційні методи виявлення результату не давали. Але новітня система STAR, що використовує ШІ, змогла знайти три приховані сперматозоїди і саме вони стали шансом на довгоочікуване батьківство.

За словами директорa Центру доктора Зева Вільямса, для аналізу сперми система створює понад 8 мільйонів зображень, ідентифікує навіть одиничні клітини й ізолює їх для використання в процедурі ЕКЗ. Саме завдяки цій точності технологія стала проривом у лікуванні важких форм чоловічого безпліддя.

Перший у світі випадок

Жінка, якій вперше вдалося завагітніти, стала першою у світі пацієнткою, яка завагітніла саме завдяки STAR. Її історія – це не лише історія надії, а й приклад того, як штучний інтелект відкриває нові можливості там, де раніше шансів не було.