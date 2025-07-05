Искусственный интеллект помог супругам стать родителями после 18 лет бесплодия
- Американская пара ожидает первенца благодаря технологии STAR, сочетающей искусственный интеллект и медицину, после 18 лет бесплодия.
- STAR использует ИИ для идентификации и изоляции сперматозоидов, что делает возможным лечение тяжелых форм мужского бесплодия.
Американская пара, которая более 18 лет безуспешно пыталась зачать ребенка, наконец ожидает первенца благодаря прорывной технологии, сочетающей искусственный интеллект и медицину. Речь идет о методе STAR (Sperm Tracking and Recovery), разработанном специалистами Центра лечения бесплодия Колумбийского университета.
Проблема заключалась в азооспермии – состоянии, при котором в сперме мужчины отсутствуют сперматозоиды или их чрезвычайно мало, пишет CNN, передает 24 Канал.
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Технология STAR
Традиционные методы выявления результата не давали. Но новейшая система STAR, использующая ИИ, смогла найти три скрытые сперматозоиды и именно они стали шансом на долгожданное отцовство.
По словам директора Центра доктора Зева Уильямса, для анализа спермы система создает более 8 миллионов изображений, идентифицирует даже единичные клетки и изолирует их для использования в процедуре ЭКО. Именно благодаря этой точности технология стала прорывом в лечении тяжелых форм мужского бесплодия.
Первый в мире случай
Женщина, которой впервые удалось забеременеть, стала первой в мире пациенткой, которая забеременела именно благодаря STAR. Ее история – это не только история надежды, но и пример того, как искусственный интеллект открывает новые возможности там, где раньше шансов не было.
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