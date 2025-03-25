Чи шкодять навушники з шумозаглушенням: нові дані

Експерти висловлюють занепокоєння тим, що тривале та надмірне використання навушників підлітками може негативно впливати на здатність мозку правильно сприймати та обробляти звуки.

Сучасне життя наповнене шумом, і багато хто віддає перевагу використанню навушників із функцією шумозаглушення, щоб уникнути надмірного звукового навантаження, повідомляє 24 Канал з посилання на BBC.

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Однак аудіологи, опитуючи населення в рамках дослідження, зазначають, що постійна ізоляція від природного звукового середовища може негативно впливати на здатності мозку ефективно аналізувати звукові сигнали.

Розлад слухового сприйняття

Аудіологія як наука займається діагностикою, лікуванням і профілактикою порушень слуху та рівноваги. У центрі уваги виявилася проблема розладу слухового сприйняття (РСС) — стану, за якого мозку складно інтерпретувати звуки, навіть якщо слуховий апарат людини працює нормально.

Люди з таким розладом часто мають труднощі у визначенні джерела звуків або в концентрації на окремих голосах у шумних місцях.

Негативний вплив навушників з шумозаглушенням

РСС може бути викликана травмами голови, інфекціями вух або особливостями нейророзмаїття (наприклад, аутизм, СДУГ, дислексія). Утім, останніми роками лікарі фіксують збільшення кількості випадків серед молоді, яка не має очевидних факторів ризику.

Однією з гіпотез є припущення, що надмірне використання навушників із шумозаглушенням перешкоджає розвитку слухових здібностей. Прикладом цього є випадок 25-річної Софі, якій нещодавно діагностували РСС після того, як вона почала відчувати труднощі зі сприйняттям мовлення.

Її лікар припустив, що причиною могла стати звичка використовувати навушники з шумозаглушенням до п’яти годин щоденно. Дівчина зізналася, що без субтитрів лекції та розмови часто здавалися їй "розмитим потоком звуків".

Клер Бентон, яка обіймає посаду віцепрезидента Британської академії аудіології, пояснює, що підлітковий вік відіграє ключову роль у формуванні здатності мозку фільтрувати шуми. Вона зазначає, що якщо в цей період людина постійно ізольована від зовнішнього звукового середовища, це може призвести до порушення розвитку навичок сприйняття звуків.

Складніші механізми обробки звуків мозок завершує формувати лише наприкінці підліткового віку,

– підкреслює вона.

Аудіологи по всьому світу вже фіксують зростання звернень молодих людей зі скаргами на проблеми зі слухом.

Водночас фахівці не рекомендують повністю відмовлятися від шумозаглушення, оскільки воно ефективно захищає слух від шкідливого впливу гучних звуків. Основний ризик виникає за надмірного використання цієї функції, особливо серед підлітків, чий слух і мозок ще розвиваються. Лікарі радять давати вухам перепочинок і намагатися періодично перебувати в природному звуковому середовищі.