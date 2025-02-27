Чи справді гаджети псують наш зір: вчені поставили крапку в цьому питані

Нове дослідження, свідчить, що кожна додаткова година перед екраном смартфона чи комп’ютера підвищує ймовірність розвитку короткозорості на 21%.

Нове дослідження зору

Вчені з Сеульського національного університету дійшли висновку, що ризик особливо високий у людей, які використовують гаджети від однієї до чотирьох годин щодня, повідомляє 24 Канал з посиланням на JAMA Network Open.

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Якщо екранний час перевищує чотири години, ймовірність розвитку міопії подвоюється. Безпечним вважається обмеження часу до однієї години на день. Аналіз об’єднав дані з 45 попередніх досліджень, у яких взяли участь понад 335 тисяч людей.

Гаджети псують зір

Результати показують чіткий зв’язок: що більше часу люди проводять перед екранами, то вищий ризик короткозорості, незалежно від інших факторів. За прогнозами, до 2050 року майже половина населення Землі страждатиме на короткозорість. Це стан, за якого об’єкти поблизу видно чітко, а віддалені здаються розмитими.

Очікуваний сплеск випадків міопії, ймовірно, зумовлений екологічними факторами, характерними для урбанізованих суспільств, причому основними чинниками є збільшення занять, що вимагають зосередження зору на близькій відстані, та зменшення часу, проведеного на свіжому повітрі,

– написали дослідники.

Вчені додали, що їхнє свідчить про те, що просте скорочення екранного часу на користь традиційних занять, що потребують близького зорового навантаження, може виявитися неефективною стратегією профілактики проблем з зором.

Більш ефективний підхід до зниження ризику міопії має полягати у мінімізації загальної кількості занять, пов'язаних із близькою зоровою роботою, та заохоченні збільшення часу, проведеного на свіжому повітрі.