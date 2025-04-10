Чи справді печиво "Марія" шкідливе: детально розбираємо склад

Печиво "Марія" є одним із найвідоміших та найпоширеніших видів солодкого печива у світі. Воно має простий склад, нейтральний смак і м'яку текстуру, що зробило його популярним серед різних вікових груп.

Нещодавно в ЗМІ опублікували матеріал, в якому печиво "Марія" назвали одним з найшкідливіших через високий вміст трансжирів. 24 Канал, розібрався, чи це справді так.

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Як виготовляють печиво "Марія"

Вперше печиво "Марія" було створене в 1874 році в Англії, на честь весілля принцеси Марії Олександрівни та герцога Единбурзького Альфреда. Після цього рецепт швидко поширився по всьому світу, і багато виробників почали його випікати.

Воно має простий і доступний склад: пшеничне борошно, цукор, олія/масло, вода і розпушувачі. Завдяки цьому печиво "Марія" легко засвоюється і підходить навіть для дітей.

В ньому відсутні інгредієнти з інтенсивним смаком, що робить його ідеальним для поєднання з чаєм, кавою, молоком або джемом.

У чому звинувачують печиво "Марія"

В матеріалі РБК-Україна з посиланням на експертку з якості харчових продуктів Олена Сидоренко зазначається, що печиво "Марія" містить трансжири.

Серед таких продуктів особливо виділяється печиво "Марія" деяких вітчизняних виробників… Вони містять значну кількість пальмової олії та гідрогенізованих жирів, що робить їх особливо небезпечними для серцево-судинної системи,

– йдеться в матеріалі.

Чим небезпечні трансжири

Трансжири – це один з різновидів харчових жирів. Вони поділяються на два основні типи: натуральні та промислові.

Промислові трансжири – це штучно створені жири, які використовують для продовження терміну зберігання продуктів і покращення їхніх смакових властивостей. Вони утворюються під час гідрогенізації, коли з рідких олій отримують тверді жири.

Натуральні трансжири у невеликих кількостях можуть бути присутні у м’ясі та молочних продуктах. Їхній вплив на здоров’я поки що недостатньо досліджений.

А промислові трансжири негативно впливають на рівень холестерину в організмі.

Існує два види холестерину:

"Поганий" холестерин (ліпопротеїни низької щільності, ЛПНЩ), який накопичується на стінках артерій, утворюючи атеросклеротичні бляшки. Це явище називається атеросклерозом. "Хороший" холестерин (ліпопротеїни високої щільності, ЛПВЩ), який допомагає виводити надлишковий холестерин через печінку.

Трансжири підвищують рівень поганого холестерину та знижують рівень хорошого. Надлишок холестерину у кровоносних судинах значно збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, інсульту та діабету другого типу.

ВООЗ рекомендує скоротити споживання трансжирів до 1% від загальної кількості калорій.

То що ж не так з "Марією"

Насправді з печивом "Марія" все добре, зле лише з деякими недобросовісними виробниками, які продовжують використовувати трансжири. До того ж вони мають право на не позначати на упаковці, що їхні продукти містить ці речовини.

Тому зазвичай про наявність трансжирів доводиться здогадуватися самому. Іноді трансжири шифрують та позначають як "частково гідрогенізовані рослинні жири", "гідрогенізована рослинна олія" або "частково гідрогенізована олія", "модифіковані жири", "кондитерський жир або маргарин". Щоб купити якісну "Марію", читайте уважно склад, щоб уникну цих речовин.