Все про панкреатит: як розпізнати небезпечний сигнал від підшлункової та що робити

Панкреатит – це запальний процес, що вражає підшлункову залозу. Цей орган виробляє ферменти та гормони, необхідні для нормального травлення та контролю рівня глюкози в організмі.

Захворювання розвивається, коли під дією ферментів починається руйнування власних тканин залози, повідомляє 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.

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Існують дві форми панкреатиту: гостра і хронічна. Гострий панкреатит виникає раптово й триває зазвичай декілька діб, тоді як хронічна форма розвивається поступово й може турбувати роками.

Чому виникає панкреатит

Причинами гострого панкреатиту найчастіше стають надмірне вживання алкоголю або наявність каменів у жовчному міхурі. Хронічний панкреатит також нерідко пов’язаний зі зловживанням спиртним, однак існують й інші, більш рідкісні чинники:

куріння;

аутоімунні процеси (власна імунна система атакує підшлункову залозу);

спадкова схильність;

травматичні ушкодження залози;

жовчні камені;

прийом деяких медикаментів (наприклад, метронідазол, меркаптопурин, азатіоприн, месалазин, L-аспарагіназа, вальпроат, ізоніазид);

променева терапія органів живота.

Основні симптоми панкреатиту

Гострий панкреатит характеризується раптовим сильним болем у ділянці живота. Додатково можуть спостерігатися:

напади нудоти;

діарея;

розлади травлення;

підвищення температури вище 38 градусів за Цельсієм;

жовтизна шкіри та склер;

прискорення пульсу.

При хронічному панкреатиті симптоми зазвичай такі:

біль у верхній частині живота;

несподівана втрата ваги;

жирний, смердючий кал.

Діагностика захворювання панкреатиту

Лікар починає обстеження з опитування та загального огляду, після чого може призначити додаткові аналізи, такі як:

аналіз крові для визначення рівня ферментів залози;

дослідження калу (при хронічній формі) на вміст жиру, що свідчить про порушення всмоктування поживних речовин;

ультразвукова діагностика або КТ черевної порожнини для виявлення каменів чи оцінки запалення;

ендоскопічне УЗД – для детального вивчення стану підшлункової;

МРТ – для пошуку патологій у жовчному міхурі, залозі та протоках.

Лікування панкреатиту

У стаціонарі зазвичай призначається короткочасна відмова від їжі, щоб дати залозі час на відновлення. Зі зменшенням запалення дозволяється пити воду, а потім їсти легку їжу, поступово повертаючись до звичного раціону.

У тяжких випадках, якщо біль не минає, може знадобитися штучне харчування через спеціальний зонд. Для полегшення больового синдрому призначають знеболювальні препарати. Також важливо відновлювати втрачений організмом об’єм рідини за допомогою крапельниць, адже при панкреатиті нерідко виникає зневоднення через блювання та діарею.

Наступним етапом лікування є усунення безпосередньої причини панкреатиту: