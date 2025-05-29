Заболевание развивается, когда под действием ферментов начинается разрушение собственных тканей железы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Существуют две формы панкреатита: острая и хроническая. Острый панкреатит возникает внезапно и длится обычно несколько суток, тогда как хроническая форма развивается постепенно и может беспокоить годами.

Почему возникает панкреатит

Причинами острого панкреатита чаще всего становятся чрезмерное употребление алкоголя или наличие камней в желчном пузыре. Хронический панкреатит также нередко связан со злоупотреблением спиртным, однако существуют и другие, более редкие факторы:

курение;

аутоиммунные процессы (собственная иммунная система атакует поджелудочную железу);

наследственная предрасположенность;

травматические повреждения железы;

желчные камни;

прием некоторых медикаментов (например, метронидазол, меркаптопурин, азатиоприн, месалазин, L-аспарагиназа, вальпроат, изониазид);

лучевая терапия органов живота.

Основные симптомы панкреатита

Острый панкреатит характеризуется внезапной сильной болью в области живота. Дополнительно могут наблюдаться:

приступы тошноты;

диарея;

расстройства пищеварения;

повышение температуры выше 38 градусов по Цельсию;

желтизна кожи и склер;

ускорение пульса.

При хроническом панкреатите симптомы обычно следующие:

боль в верхней части живота;

неожиданная потеря веса;

жирный, зловонный кал.

Диагностика заболевания панкреатита

Врач начинает обследование с опроса и общего осмотра, после чего может назначить дополнительные анализы, такие как:

анализ крови для определения уровня ферментов железы;

исследование кала (при хронической форме) на содержание жира, что свидетельствует о нарушении всасывания питательных веществ;

ультразвуковая диагностика или КТ брюшной полости для выявления камней или оценки воспаления;

эндоскопическое УЗИ – для детального изучения состояния поджелудочной;

МРТ – для поиска патологий в желчном пузыре, железе и протоках.

Лечение панкреатита

В стационаре обычно назначается кратковременный отказ от пищи, чтобы дать железе время на восстановление. С уменьшением воспаления разрешается пить воду, а затем есть легкую пищу, постепенно возвращаясь к привычному рациону.

В тяжелых случаях, если боль не проходит, может понадобиться искусственное питание через специальный зонд. Для облегчения болевого синдрома назначают обезболивающие препараты. Также важно восстанавливать потерянный организмом объем жидкости с помощью капельниц, ведь при панкреатите нередко возникает обезвоживание из-за рвоты и диареи.

Следующим этапом лечения является устранение непосредственной причины панкреатита: