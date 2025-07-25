Мокреці в Україні – що це за комахи та чим вона небезпечні

Мокрець – це народна назва дрібних кровосисних двокрилих комах із родини Ceratopogonidae,, які мешкають біля водойм, на вологих луках, у лісах. В Україні їх часто плутають із мошками, але це різні види.

Мокреці найдрібніші кровососні комахи (1 – 4 міліметри), сірі або темні, найактивніші вранці й ввечері, особливо у вологу погоду, пише 24 Канал з посилання на AAFC.

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Мокреці поширені на значній території. Вони полюбляють мілководдя річок і озер, заболочені ділянки зі стоячою чи повільною водою.

Головне джерело їхнього харчування – кров тварин і людей. Як правило, найбільшу активність ці комахи проявляють у ранкові та вечірні години, а вдень їхня активність значно слабшає або й зовсім припиняється.

Чим небезпечний укус мокреця?

Болючість та алергія. Укус мокреця болючий, часто супроводжується почервонінням, набряком, сильним свербінням. У людей, схильних до алергії, можливі великі набряки, пухирцці, підвищення температури, загальне нездужання.

Переносники захворювань. Мокреці можуть бути переносниками збудників хвороб – наприклад, підшкірного мансонельозу, серозного мансонельозу (тропічні хвороби), а також філяріозів, вірусів (в основному для тварин, але в рідкісних випадках і для людей).

Ризики для тварин. Для худоби мокреці особливо небезпечні: переносять вірус блювальної хвороби великої рогатої худоби, різні гельмінтози.

Як захиститись від мокреця?

Профілактичні заходи проти цих дрібних комах такі ж як і від звичайних комарів:

Уникати місць скупчення комах (болота, річки, озера, особливо зранку і ввечері). Використовувати репеленти, носити щільний світлий одяг із довгим рукавом. Після укусу – обробити місце антисептиком, нанести заспокійливий крем (наприклад, з алое чи пантенолом). При сильній алергії – звернутися до лікаря.

Мокрець-комаха – дрібний кровосисний шкідник, укус якого болючий та може спричинити алергію і призвести до заражень різними захворюваннями тому потрібно бути особливо обережним біля водойм та використовувати захисні засоби.