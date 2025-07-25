Мокрецы в Украине – что это за насекомые и чем они опасны
Мокрец - это народное название мелких кровососущих двукрылых насекомых из семейства Ceratopogonidae, которые обитают возле водоемов, на влажных лугах, в лесах. В Украине их часто путают с мошками, но это разные виды.
Мокрецы мельчайшие кровососущие насекомые (1 – 4 миллиметра), серые или темные, самые активные утром и вечером, особенно во влажную погоду, пишет 24 Канал со ссылкой на AAFC.
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Мокрецы распространены на значительной территории. Они предпочитают мелководье рек и озер, заболоченные участки со стоячей или медленной водой.
Главный источник их питания – кровь животных и людей. Как правило, наибольшую активность эти насекомые проявляют в утренние и вечерние часы, а днем их активность значительно ослабевает или вовсе прекращается.
Чем опасен укус мокреца?
Болезненность и аллергия. Укус мокреца болезненный, часто сопровождается покраснением, отеком, сильным зудом. У людей, склонных к аллергии, возможны большие отеки, пузырьки, повышение температуры, общее недомогание.
Переносчики заболеваний. Мокрецы могут быть переносчиками возбудителей болезней – например, подкожного мансонеллеза, серозного мансонеллеза (тропические болезни), а также филяриозов, вирусов (в основном для животных, но в редких случаях и для людей).
Риски для животных. Для скота мокрецы особенно опасны: переносят вирус рвотной болезни крупного рогатого скота, различные гельминтозы.
Как защититься от мокреца?
Профилактические меры против этих мелких насекомых такие же как и от обычных комаров:
- Избегать мест скопления насекомых (болота, реки, озера, особенно утром и вечером).
- Использовать репелленты, носить плотную светлую одежду с длинным рукавом.
- После укуса – обработать место антисептиком, нанести успокаивающий крем (например, с алоэ или пантенолом). При сильной аллергии – обратиться к врачу.
Мокрец-насекомое – мелкий кровососущий вредитель, укус которого болезненный и может вызвать аллергию и привести к заражениям различными заболеваниями поэтому нужно быть особенно осторожным возле водоемов и использовать защитные средства.
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