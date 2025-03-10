Вершкове масло чи рослинна олія: що корисніше для здоровʼя

Нове дослідження показало, що заміна вершкового масла на рослинні олії може суттєво збільшити тривалість життя. Аналіз даних за 30 років підтвердив, що різні види жирів мають різний вплив на організм.

Фахівці з Гарвардського університету, MIT та Массачусетської лікарні Брігама вивчили інформацію про здоров'я та харчування 221 054 осіб у межах трьох довготривалих дослідницьких проєктів. Учасники регулярно заповнювали анкети та здавали аналізи кожні чотири роки. Результати дослідження опубліковані в журналі JAMA Internal Medicine, передає 24 Канал.

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Замініть масло на олію

Науковці виявили, що люди, які регулярно споживали вершкове масло, мали на 15% вищий ризик передчасної смерті порівняно з тими, хто його майже не вживав. Натомість використання рослинних олій, таких як оливкова, соєва чи ріпакова, знижувало загальний ризик смертності на 16%.

Щоденне збільшення споживання вершкового масла на 10 грамів підвищувало ризик смерті від онкологічних захворювань на 12%. З іншого боку, підвищення споживання рослинних олій на ті ж 10 грамів зменшувало ризик смерті від раку на 11%, а від серцево-судинних захворювань – на 6%.

Моделювання показало, що заміна 10 грамів вершкового масла на еквівалентну кількість рослинної олії може знизити ризик смертності від онкології та загальну смертність на 17%.

Чому масло шкодить

Головна різниця полягає у складі жирів: рослинні олії багаті на ненасичені жири, тоді як вершкове масло містить насичені жири, які сприяють підвищенню рівня "поганого" холестерину, пов’язаного з ризиком серцево-судинних захворювань.

Провідний дослідник Юй Чжан із Гарварда зазначив, що результати дослідження виявилися несподівано однозначними: навіть незначні зміни у харчуванні можуть суттєво зменшити ризик передчасної смерті.