Сливочное или растительное масло: что полезнее для здоровья

Новое исследование показало, что замена сливочного масла на растительные масла может существенно увеличить продолжительность жизни. Анализ данных за 30 лет подтвердил, что разные виды жиров оказывают разное влияние на организм.

Специалисты из Гарвардского университета, MIT и Массачусетской больницы Бригама изучили информацию о здоровье и питании 221 054 человек в рамках трех долговременных исследовательских проектов. Участники регулярно заполняли анкеты и сдавали анализы каждые четыре года. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine, передает 24 Канал.

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Замените масло на масло

Ученые обнаружили, что люди, которые регулярно додают в питание сливочное масло, имели на 15% выше риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто его почти не употреблял. Зато использование растительных масел, таких как оливковое, соевое или рапсовое, снижало общий риск смертности на 16%.

Ежедневное увеличение потребления сливочного масла на 10 граммов повышало риск смерти от онкологических заболеваний на 12%. С другой стороны, повышение потребления растительных масел на те же 10 граммов уменьшало риск смерти от рака на 11%, а от сердечно-сосудистых заболеваний – на 6%.

Моделирование показало, что замена 10 граммов сливочного масла на эквивалентное количество растительного масла может снизить риск смертности от онкологии и общую смертность на 17%.

Почему масло вредит

Главная разница заключается в составе жиров: растительные масла богаты ненасыщенными жирами, тогда как сливочное масло содержит насыщенные жиры, которые способствуют повышению уровня "плохого" холестерина, связанного с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Ведущий исследователь Юй Чжан из Гарварда отметил, что результаты исследования оказались неожиданно однозначными: даже незначительные изменения в питании могут существенно уменьшить риск преждевременной смерти.