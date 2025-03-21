Сезон кліщів розпочався: як захиститися та що робити, якщо вкусив

Кліщі належать до групи членистоногих, їхніми найближчими "родичами" у тваринному світі є павуки та скорпіони. Ці маленькі істоти можуть переносити небезпечні хвороби, такі як кліщовий енцефаліт, бореліоз (або хвороба Лайма), ерліхіоз, анаплазмоз, туляремія, плямиста гарячка та кліщовий тиф.

Наслідки зараження варіюються від уражень серцево-судинної та нервової систем, нирок, суглобів, шкіри й очей до летального результату, якщо вчасно не надати медичну допомогу, повідомляє 24 Канал з посилання на CDC.

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Найбільша активність кліщів зазвичай припадає на ранкові та вечірні години з квітня до середини літа. Проте в роки з ранньою весною і швидким потеплінням укуси кліщів реєструються навіть узимку, починаючи з лютого, а їхня сезонна активність може тривати до жовтня.

Кліщі найчастіше живуть у густій траві та в лісах, але зустрічаються навіть у містах або на дачах. Потрапивши на тіло людини, кліщ шукає ділянки з тонкою шкірою, де він може закріпитися та ввести знеболювальну рідину. Через це момент укусу часто залишається непоміченим.

Як захистити себе від кліщів

На жаль, універсального способу захисту від усіх хвороб, які можуть передаватися через кліщів, не існує. Проте існує вакцинація проти кліщового енцефаліту, яка проводиться у три етапи: восени, перед початком сезону активності кліщів і через рік.

Надалі рекомендується ревакцинація кожні три роки. У разі потреби можна використовувати прискорену схему, яка включає дві вакцини з інтервалом 34 тижні, а третю – через рік.

Запобіжні заходи також мають велике значення:

Обирайте світлий одяг, на якому кліща буде легше помітити. Краще носити сорочки з довгими рукавами, що прилягають до зап'ястків, та штани, заправлені у чоботи або високе взуття. Надягайте капелюхи або головні убори. На природі регулярно перевіряйте себе на наявність кліщів. Використовуйте спеціальні репеленти.

Після прогулянки ретельно оглядайте голову, шию, пахви, пахову зону, ноги та спину — кліщі найчастіше кріпляться саме у цих місцях.

Що робити, якщо вас укусив кліщ

Насамперед потрібно негайно зняти кліща. Ідеально, якщо це зроблять у медичному закладі, хоча така можливість є не завжди.

Скористайтеся тонким пінцетом, міцною ниткою або спеціальним пристроєм-ласо, призначеним для видалення кліщів. Ласо працює за тим же принципом, що й нитка, але ним значно зручніше користуватися. Захопіть кліща якомога ближче до місця, де він уп’явся в шкіру, і обережно потягніть його вгору без різких рухів.

Не варто крутити або згинати паразита, адже це може призвести до того, що частина його хоботка залишиться в шкірі. Не використовуйте вазелін, гас чи лак для нігтів – вони не принесуть користі.

Якщо після видалення кліща ви помітили, що його частини все ж залишились під шкірою, спробуйте обережно витягнути їх пінцетом. Якщо це не вдається, обов’язково зверніться до травмпункту. Після видалення кліща знищте його – можна злити в унітаз, або спалити.

Здавати кліща до лабораторії для аналізу зазвичай немає сенсу: зараження людини не гарантується навіть у разі інфікованого кліща, а симптоми хвороби, як правило, з’являються раніше, ніж надійдуть результати аналізів.

Як діяти після укусу

Після укусу кліща бажано звернутися до лікаря-інфекціоніста. Навіть якщо ви вакциновані проти кліщового енцефаліту, це не виключає можливість передачі інших інфекцій, таких як бореліоз. У разі підозри на інфекцію фахівець може призначити профілактичний курс антибіотиків. Здавати кліща на аналіз для цього також не потрібно.

Від профілактичного введення імуноглобуліну проти кліщового енцефаліту можна відмовитися, адже його ефективність залишається під сумнівом.

Якщо у вас відсутнє щеплення проти енцефаліту або його термін дії минув, важливо протягом місяця спостерігати за своїм станом здоров’я. Негайно зверніться до лікаря, якщо у цей період ви помітите такі симптоми: