Сезон клещей начался: как защититься и что делать, если укусил

Клещи относятся к группе членистоногих, их ближайшими "родственниками" в животном мире являются пауки и скорпионы. Эти маленькие существа могут переносить опасные болезни, такие как клещевой энцефалит, боррелиоз (или болезнь Лайма), эрлихиоз, анаплазмоз, туляремия, пятнистая лихорадка и клещевой тиф.

Последствия заражения варьируются от поражений сердечно-сосудистой и нервной систем, почек, суставов, кожи и глаз до летального исхода, если вовремя не оказать медицинскую помощь, сообщает 24 Канал со ссылкой на CDC.

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Наибольшая активность клещей обычно приходится на утренние и вечерние часы с апреля до середины лета. Однако в годы с ранней весной и быстрым потеплением укусы клещей регистрируются даже зимой, начиная с февраля, а их сезонная активность может продолжаться до октября.

Клещи чаще всего живут в густой траве и в лесах, но встречаются даже в городах или на дачах. Попав на тело человека, клещ ищет участки с тонкой кожей, где он может закрепиться и ввести обезболивающую жидкость. Из-за этого момент укуса часто остается незамеченным.

Как защитить себя от клещей

К сожалению, универсального способа защиты от всех болезней, которые могут передаваться через клещей, не существует. Однако существует вакцинация против клещевого энцефалита, которая проводится в три этапа: осенью, перед началом сезона активности клещей и через год.

В дальнейшем рекомендуется ревакцинация каждые три года. В случае необходимости можно использовать ускоренную схему, которая включает две вакцины с интервалом 34 недели, а третью – через год.

Меры предосторожности также имеют большое значение:

Выбирайте светлую одежду, на которой клеща будет легче заметить. Лучше носить рубашки с длинными рукавами, прилегающие к запястьям, и брюки, заправленные в сапоги или высокую обувь. Надевайте шляпы или головные уборы. На природе регулярно проверяйте себя на наличие клещей. Используйте специальные репелленты.

После прогулки тщательно осматривайте голову, шею, подмышки, паховую зону, ноги и спину - клещи чаще всего крепятся именно в этих местах.

Что делать, если вас укусил клещ

Прежде всего нужно немедленно снять клеща. Идеально, если это сделают в медицинском учреждении, хотя такая возможность есть не всегда.

Воспользуйтесь тонким пинцетом, прочной нитью или специальным устройством-лассо, предназначенным для удаления клещей. Лассо работает по тому же принципу, что и нить, но им значительно удобнее пользоваться. Захватите клеща как можно ближе к месту, где он впился в кожу, и осторожно потяните его вверх без резких движений.

Не стоит крутить или сгибать паразита, ведь это может привести к тому, что часть его хоботка останется в коже. Не используйте вазелин, керосин или лак для ногтей – они не принесут пользы.

Если после удаления клеща вы заметили, что его части все же остались под кожей, попробуйте осторожно вытащить их пинцетом. Если это не удается, обязательно обратитесь в травмпункт. После удаления клеща уничтожьте его – можно слить в унитаз, или сжечь.

Сдавать клеща в лабораторию для анализа обычно нет смысла: заражение человека не гарантируется даже в случае инфицированного клеща, а симптомы болезни, как правило, появляются раньше, чем поступят результаты анализов.

Как действовать после укуса

После укуса клеща желательно обратиться к врачу-инфекционисту. Даже если вы вакцинированы против клещевого энцефалита, это не исключает возможность передачи других инфекций, таких как боррелиоз. В случае подозрения на инфекцию специалист может назначить профилактический курс антибиотиков. Сдавать клеща на анализ для этого также не нужно.

От профилактического введения иммуноглобулина против клещевого энцефалита можно отказаться, ведь его эффективность остается под сомнением.

Если у вас отсутствует прививка против энцефалита или ее срок действия истек, важно в течение месяца наблюдать за своим состоянием здоровья. Немедленно обратитесь к врачу, если в этот период вы заметите следующие симптомы: