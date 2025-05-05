Що робити, якщо вкусила гадюка: покрокова інструкція, яку має знати кожен

В Україні мешкає кілька видів отруйних гадюк, а також різноманітні вужі, полози, ящірки, черепахи й інші представники плазунів. Коли температура повітря підіймається, активність плазунів зменшується – вони стають повільними та малорухливими. Саме тому трапляються випадки укусів: люди часто не помічають плазуна та випадково наступають, сідають чи лягають на нього.

Більшість плазунів не є небезпечними для людини, однак серед них зустрічаються й такі, котрих треба уникати, інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя України.

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Які гадюки небезпечні в Україні

В Україні існують три основних види отруйних змій:

Гадюка звичайна – найчастіше зустрічається у Поліссі, Карпатах, а також місцями в лісостеповій місцевості. Її виокремлює характерна зигзагоподібна лінія на спині.

Гадюка степова – доволі рідкісна, входить до Червоної книги України. Її ареал – переважно степи, особливо природоохоронні території півдня країни. На спині також має зигзаг.

Гадюка Нікольського – майже повністю чорна змія, занесена до Червоної книги. Живе переважно на північному сході України у лісостеповій зоні.

Варто знати, що ці змії, зазвичай, не виявляють агресії та намагаються уникати людей, втім можуть захищатися, якщо відчувають загрозу.

Їхня отрута рідко становить загрозу для життя дорослої людини, але у випадку укусу, особливо якщо постраждала дитина або особа з алергіями, важливо негайно звернутися до медиків.

Що робити, коли вкусила змія

Отрута гадюки руйнує еритроцити (червоні кров'яні клітини), внаслідок чого на місці укусу виникає болючий набряк із численними підшкірними крововиливами (геморагіями). Вона швидко вражає важливі системи організму: з'являється загальна слабкість, різко падає тиск, турбує головний біль, може виникати задишка, запаморочення, набряк тканин і запалення лімфовузлів.

Після укусу потрібно:

Зберігати спокій і мінімізувати рухи постраждалого. Звільнити уражену кінцівку від одягу, взуття чи прикрас. Обробити місце укусу стерильним бинтом з антисептиком. Забезпечити потерпілого достатньою кількістю води. Якщо є можливість, дати антигістамінний препарат. Покласти постраждалу кінцівку на підвищення. За можливості прикласти до місця укусу лід, загорнутий у тканину.

Чого НЕ можна робити при укусі:

Не обробляйте місце укусу додатково. Не припікайте рану. Не використовуйте джгут. Не висмоктуйте отруту – це може призвести до зараження ще однієї людини. Уникати вживання алкоголю! Відсмоктувати отруту можна лише тоді, коли немає можливості отримати медичну допомогу найближчим часом.

Найголовніше – якомога швидше звернутися до медиків. В Україні є антитоксинна протизміїна отрута: Міністерство охорони здоров'я вже розподілило препарат серед регіонів.