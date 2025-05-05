Большинство пресмыкающихся не опасны для человека, однако среди них встречаются и такие, которых надо избегать, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

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Какие гадюки опасны в Украине

В Украине существуют три основных вида ядовитых змей:

Гадюка обыкновенная – чаще всего встречается в Полесье, Карпатах, а также местами в лесостепной местности. Ее выделяет характерная зигзагообразная линия на спине.

Гадюка степная – довольно редкая, входит в Красную книгу Украины. Ее ареал – преимущественно степи, особенно природоохранные территории юга страны. На спине также имеет зигзаг.

Гадюка Никольского – почти полностью черная змея, занесена в Красную книгу. Живет преимущественно на северо-востоке Украины в лесостепной зоне.

Стоит знать, что эти змеи, обычно, не проявляют агрессии и стараются избегать людей, впрочем могут защищаться, если чувствуют угрозу.

Их яд редко представляет угрозу для жизни взрослого человека, но в случае укуса, особенно если пострадал ребенок или лицо с аллергиями, важно немедленно обратиться к медикам.

Что делать, когда укусила змея

Яд гадюки разрушает эритроциты (красные кровяные клетки), в результате чего на месте укуса возникает болезненный отек с многочисленными подкожными кровоизлияниями (геморрагиями). Она быстро поражает важные системы организма: появляется общая слабость, резко падает давление, беспокоит головная боль, может возникать одышка, головокружение, отек тканей и воспаление лимфоузлов.

После укуса нужно:

Сохранять покой и минимизировать движения пострадавшего. Освободить пораженную конечность от одежды, обуви или украшений. Обработать место укуса стерильным бинтом с антисептиком. Обеспечить пострадавшего достаточным количеством воды. Если есть возможность, дать антигистаминный препарат. Положить пострадавшую конечность на возвышение. По возможности приложить к месту укуса лед, завернутый в ткань.

Чего нельзя делать при укусе:

Не обрабатывайте место укуса дополнительно. Не прижигайте рану. Не используйте жгут. Не высасывайте яд – это может привести к заражению еще одного человека. Избегать употребления алкоголя! Отсасывать яд можно только тогда, когда нет возможности получить медицинскую помощь в ближайшее время.

Самое главное – как можно скорее обратиться к медикам. В Украине есть антитоксинный противозмеиный яд: Министерство здравоохранения уже распределило препарат среди регионов.