Большинство пресмыкающихся не опасны для человека, однако среди них встречаются и такие, которых надо избегать, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
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Какие гадюки опасны в Украине
В Украине существуют три основных вида ядовитых змей:
- Гадюка обыкновенная – чаще всего встречается в Полесье, Карпатах, а также местами в лесостепной местности. Ее выделяет характерная зигзагообразная линия на спине.
- Гадюка степная – довольно редкая, входит в Красную книгу Украины. Ее ареал – преимущественно степи, особенно природоохранные территории юга страны. На спине также имеет зигзаг.
- Гадюка Никольского – почти полностью черная змея, занесена в Красную книгу. Живет преимущественно на северо-востоке Украины в лесостепной зоне.
Стоит знать, что эти змеи, обычно, не проявляют агрессии и стараются избегать людей, впрочем могут защищаться, если чувствуют угрозу.
Их яд редко представляет угрозу для жизни взрослого человека, но в случае укуса, особенно если пострадал ребенок или лицо с аллергиями, важно немедленно обратиться к медикам.
Что делать, когда укусила змея
Яд гадюки разрушает эритроциты (красные кровяные клетки), в результате чего на месте укуса возникает болезненный отек с многочисленными подкожными кровоизлияниями (геморрагиями). Она быстро поражает важные системы организма: появляется общая слабость, резко падает давление, беспокоит головная боль, может возникать одышка, головокружение, отек тканей и воспаление лимфоузлов.
После укуса нужно:
- Сохранять покой и минимизировать движения пострадавшего.
- Освободить пораженную конечность от одежды, обуви или украшений.
- Обработать место укуса стерильным бинтом с антисептиком.
- Обеспечить пострадавшего достаточным количеством воды.
- Если есть возможность, дать антигистаминный препарат.
- Положить пострадавшую конечность на возвышение.
- По возможности приложить к месту укуса лед, завернутый в ткань.
Чего нельзя делать при укусе:
- Не обрабатывайте место укуса дополнительно.
- Не прижигайте рану.
- Не используйте жгут.
- Не высасывайте яд – это может привести к заражению еще одного человека.
- Избегать употребления алкоголя!
- Отсасывать яд можно только тогда, когда нет возможности получить медицинскую помощь в ближайшее время.
Самое главное – как можно скорее обратиться к медикам. В Украине есть антитоксинный противозмеиный яд: Министерство здравоохранения уже распределило препарат среди регионов.