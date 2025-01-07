Людина знепритомніла: покрокова інструкція, як діяти

Непритомність виникає, коли різко знижується артеріальний тиск, внаслідок чого мозок не отримує достатнього кровопостачання і тимчасово втрачає свідомість. І хоч це зазвичай не несе небезпеки для того, хто знепритомнів, але може налякати людей поряд.

Якщо хтось попереджає вас про можливу непритомність, порадьте йому лягти або сісти, опустивши голову між колінами. Дайте трохи води й щось зʼїсти. Рекомендуйте разом зробити кілька глибоких вдихів, щоб заспокоїтися, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.

Також на тему Низький тиск: наскільки це небезпечно

Що робити, коли людина знепритомніла

Якщо людина впала, не намагайтеся її підняти або посадити. У такому положенні кров буде швидше знову надходити до мозку. Не слід бити її по щоках або намагатися привести до свідомості за допомогою нашатирного спирту. Замість цього зробіть таке:

Покладіть потерпілого на спину і перевірте його дихання. Це можна зробити трьома способами:

Подивіться, як підіймається і опускається грудна клітка; Прислухайтеся до дихання; Нахиліться і спробуйте відчути дихання на своїй щоці.

Якщо травм немає і людина дихає, підніміть її ноги вище рівня серця, приблизно на 30 см, щоб кров легше надходила до мозку. Ослабте пояс, комір або інший тісний одяг. Якщо інцидент стався в приміщенні, відкрийте вікно для свіжого повітря. Можна також протерти обличчя холодною водою. Не поспішайте піднімати потерпілого. Якщо свідомість не відновлюється протягом хвилини, терміново викликайте швидку допомогу за номером 112 або 103.

Якщо людина не дихає, зателефонуйте у швидку та негайно розпочніть серцево-легеневу реанімацію (СЛР), продовжуючи до прибуття рятувальників або до відновлення дихання. Нагадаємо, що СЛР складається з 30 натискань на грудну клітку та двох вдихів рот у рот. Якщо не знаєте, як це робити, попросіть інших людей допомогти.

Якщо під час падіння потерпілий отримав травму, прикладіть лід до синця, а порізи промийте водою і накрийте пов'язкою. Для зупинки кровотечі найкраще використовувати прямий тиск на рану: закрийте її чистою тканиною та сильно натисніть рукою. Не переміщайте потерпілого, якщо є підозра на перелом. Зателефонуйте у швидку допомогу та залишайтеся з ним до приїзду допомоги.

Коли потрібно дзвонити у швидку

Пам'ятайте, допомога потрібна:

якщо постраждалий дихає, але не приходить до тями протягом хвилини; якщо у людини відсутнє дихання; якщо ви підозрюєте серйозні травми.

Також варто викликати допомогу в таких випадках: