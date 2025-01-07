Человек потерял сознание: пошаговая инструкция, как действовать

Обморок возникает, когда резко снижается артериальное давление, в результате чего мозг не получает достаточного кровоснабжения и временно теряет сознание. И хотя это обычно не несет опасности для того, кто потерял сознание, но может напугать людей рядом.

Если кто-то предупреждает вас о возможном обмороке, посоветуйте ему лечь или сесть, опустив голову между коленями. Дайте немного воды и что-то съесть. Рекомендуйте вместе сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS.

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Что делать, когда человек потерял сознание

Если человек упал, не пытайтесь его поднять или усадить. В таком положении кровь будет быстрее снова поступать к мозгу. Не следует бить его по щекам или пытаться привести в сознание с помощью нашатырного спирта. Вместо этого сделайте следующее:

Положите пострадавшего на спину и проверьте его дыхание. Это можно сделать тремя способами:

Посмотрите, как поднимается и опускается грудная клетка; Прислушайтесь к дыханию; Наклонитесь и попробуйте почувствовать дыхание на своей щеке.

Если травм нет и человек дышит, поднимите его ноги выше уровня сердца, примерно на 30 см, чтобы кровь легче поступала к мозгу. Ослабьте пояс, воротник или другую тесную одежду. Если инцидент произошел в помещении, откройте окно для свежего воздуха. Можно также протереть лицо холодной водой. Не спешите поднимать пострадавшего. Если сознание не восстанавливается в течение минуты, срочно вызывайте скорую помощь по номеру 112 или 103.

Если человек не дышит, позвоните в скорую и немедленно начните сердечно-легочную реанимацию (СЛР), продолжая до прибытия спасателей или до восстановления дыхания. Напомним, что СЛР состоит из 30 нажатий на грудную клетку и двух вдохов рот в рот. Если не знаете, как это делать, попросите других людей помочь.

Если во время падения пострадавший получил травму, приложите лед к синяку, а порезы промойте водой и накройте повязкой. Для остановки кровотечения лучше всего использовать прямое давление на рану: закройте ее чистой тканью и сильно надавите рукой. Не перемещайте пострадавшего, если есть подозрение на перелом. Позвоните в скорую помощь и оставайтесь с ним до приезда помощи.

Когда нужно звонить в скорую

Помните, помощь нужна:

если пострадавший дышит, но не приходит в сознание в течение минуты; если у человека отсутствует дыхание; если вы подозреваете серьезные травмы.

Также стоит вызвать помощь в следующих случаях: