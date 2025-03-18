Що не можна робити під час вагітності: повний перелік

У багатьох людей можуть бути хибні уявлення про те, чого не можна робити під час вагітності. Це призводить до надмірних заборон і робить цей період нестерпним для жінок.

Цей список рекомендацій чого варто уникати під час вагітності, допоможе зрозуміти, що насправді є шкідливим під час вагітності, повідомляє 24 Канал з посилання на healthline.

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Не куріть

Діти, народжені жінками, які курили під час вагітності, частіше мають низьку вагу при народженні й більший ризик виникнення проблем із навчанням порівняно з дітьми, чиї матері не палили.

Крім того, діти, народжені жінками, які курили, частіше мають цю звичку в молодшому віці й швидше стають залежними від нікотину через фізіологічну нікотинову залежність.

Не пийте алкоголь

Алкоголь може серйозно вплинути на розвиток дитини. Люди, які вживають алкоголь під час вагітності, можуть народити дитину із фетальним алкогольним синдромом (ФАС).

Симптоми ФАС включають:

низьку вагу при народженні;

проблеми з навчанням;

поведінкові розлади;

затримки у рості та розвитку.

Навіть невелика кількість алкоголю може бути шкідливою. Безпечний рівень споживання алкоголю під час вагітності не встановлений. Якщо вам потрібна допомога, щоб припинити вживати алкоголь, зверніться до лікаря якомога швидше. Чим раніше ви отримаєте допомогу, тим здоровішою буде ваша дитина.

Не їжте сире м’ясо

Сире або недоварене м’ясо і яйця можуть бути джерелом харчових інфекцій, таких як лістеріоз і токсоплазмоз. Ці захворювання можуть спричинити серйозні, небезпечні для життя хвороби, які можуть призвести до важких вроджених дефектів або навіть до викидня. Усі яйця та м’ясо, які ви споживаєте під час вагітності, мають бути добре приготовлені.

Не їжте мʼясні делікатеси

Ковбаси, сосиски, копчений лосось та інші оброблені м’ясні продукти можуть спричинити харчові інфекції, такі як лістеріоз і токсоплазмоз.

Також дуже важливо їсти пастеризоване (а не сире) молоко та сир. Завжди мийте овочі та фрукти, щоб видалити шкідливі бактерії.

Не споживайте непастеризовані молочні продукти

Кальцій дуже важливий для розвитку дитини, але матері повинні бути обережними у виборі джерела кальцію з молочних продуктів. Сире молоко не рекомендується вагітним жінкам, оскільки воно не пастеризоване. Це означає, що його не нагрівали для знищення бактерій, які можуть спричинити захворювання.

Зокрема, сире молоко може містити бактерію лістерію. Це може призвести до хвороби, викидня або навіть до небезпечних для життя наслідків.

Не приймайте гарячі ванни та не відвідуйте сауну

Хоча це для когось є приємним, гарячі ванни, джакузі та сауни можуть бути небезпечними для вагітних.

Дослідження свідчать, що їхнє використання в першому триместрі може подвоїти ризик викидня. Гаряча вода може підвищити температуру тіла, що створює проблеми для дитини, зокрема збільшує ризик вроджених дефектів.

Не споживайте надто багато кофеїну

Кофеїн може проникати через плаценту та підвищувати частоту серцебиття вашої дитини. Нинішні дослідження вказують, що жінки можуть безпечно випивати одну – дві чашки кави на день, але потрібно уникати потрійного еспресо під час вагітності.

Не очищуйте котячий туалет

Можна гладити свого пухнастого улюбленця, але після цього обов’язково мийте руки – проте не прибирайте котячий туалет. Котячі фекалії містять мільйони бактерій і паразитів. Один із них, Toxoplasma gondii, є надзвичайно небезпечним для вагітних.

Якщо ви заразитеся, ви можете навіть не знати про це до появи ускладнень вагітності. Це може призвести до викидня або мертвонародження. Діти, які заразилися цим паразитом, можуть мати серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема судоми та розумові розлади.