Что нельзя делать во время беременности: полный перечень

У многих людей могут быть ложные представления о том, чего нельзя делать во время беременности. Это приводит к чрезмерным запретам и делает этот период невыносимым для женщин.

Этот список рекомендаций чего стоит избегать во время беременности, поможет понять, что на самом деле является вредным во время беременности, сообщает 24 Канал со ссылкой на healthline.

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Не курите

Дети, рожденные женщинами, которые курили во время беременности, чаще имеют низкий вес при рождении и больший риск возникновения проблем с обучением по сравнению с детьми, чьи матери не курили.

Кроме того, дети, рожденные женщинами, которые курили, чаще имеют эту привычку в младшем возрасте и быстрее становятся зависимыми от никотина из-за физиологической никотиновой зависимости.

Не пейте алкоголь

Алкоголь может серьезно повлиять на развитие ребенка. Люди, которые употребляют алкоголь во время беременности, могут родить ребенка с фетальным алкогольным синдромом (ФАС).

Симптомы ФАС включают:

низкий вес при рождении;

проблемы с обучением;

поведенческие расстройства;

задержки в росте и развитии.

Даже небольшое количество алкоголя может быть вредным. Безопасный уровень потребления алкоголя во время беременности не установлен. Если вам нужна помощь, чтобы прекратить употреблять алкоголь, обратитесь к врачу как можно скорее. Чем раньше вы получите помощь, тем здоровее будет ваш ребенок.

Не ешьте сырое мясо

Сырое или недоваренное мясо и яйца могут быть источником пищевых инфекций, таких как листериоз и токсоплазмоз. Эти заболевания могут вызвать серьезные, опасные для жизни болезни, которые могут привести к тяжелым врожденным дефектам или даже к выкидышу. Все яйца и мясо, которые вы потребляете во время беременности, должны быть хорошо приготовлены.

Не ешьте мясные деликатесы

Колбасы, сосиски, копченый лосось и другие обработанные мясные продукты могут вызвать пищевые инфекции, такие как листериоз и токсоплазмоз.

Также очень важно есть пастеризованное (а не сырое) молоко и сыр. Всегда мойте овощи и фрукты, чтобы удалить вредные бактерии.

Не употребляйте непастеризованные молочные продукты

Кальций очень важен для развития ребенка, но матери должны быть осторожными в выборе источника кальция из молочных продуктов. Сырое молоко не рекомендуется беременным женщинам, поскольку оно не пастеризованное. Это означает, что его не нагревали для уничтожения бактерий, которые могут вызвать заболевания.

В частности, сырое молоко может содержать бактерию листерию. Это может привести к болезни, выкидыша или даже к опасным для жизни последствиям.

Не принимайте горячие ванны и не посещайте сауну

Хотя это для кого-то является приятным, горячие ванны, джакузи и сауны могут быть опасными для беременных.

Исследования показывают, что их использование в первом триместре может удвоить риск выкидыша. Горячая вода может повысить температуру тела, что создает проблемы для ребенка, в частности увеличивает риск врожденных дефектов.

Не употребляйте слишком много кофеина

Кофеин может проникать через плаценту и повышать частоту сердцебиения вашего ребенка. Нынешние исследования указывают, что женщины могут безопасно выпивать одну – две чашки кофе в день, но нужно избегать тройного эспрессо во время беременности.

Не очищайте кошачий туалет

Можно гладить своего пушистого любимца, но после этого обязательно мойте руки – однако не убирайте кошачий туалет. Кошачьи фекалии содержат миллионы бактерий и паразитов. Один из них, Toxoplasma gondii, является чрезвычайно опасным для беременных.

Если вы заразитесь, вы можете даже не знать об этом до появления осложнений беременности. Это может привести к выкидышу или мертворождению. Дети, которые заразились этим паразитом, могут иметь серьезные проблемы со здоровьем, в частности судороги и умственные расстройства.