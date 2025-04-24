Знайшли основний фактор, який сприяє довгому та здоровому життю

Нове дослідження виявило надзвичайно важливий аспект, що впливає на збереження здоров'я людини з віком – це імунна стійкість. Саме вона протистоїть основним причинам старіння та смертності.

Науковці проаналізували дані 17 500 людей у різні періоди їхнього життя та підкреслили важливість імунної системи, пов’язаної з геном TCF7, повідомляє 24 Канал з посиланням на Medical Xpress.

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Ген довголіття

Цей ген відіграє ключову роль у підтримці регенеративного потенціалу імунних клітин, що сприяє здоровому старінню та збільшенню тривалості життя. Імунна стійкість ефективно бореться з трьома головними факторами старіння: хронічним запаленням, зниженням активності імунної системи та смертю клітин.

Цей захисний механізм пом’якшує біологічні процеси старіння, покращуючи шанси на виживання. Наприклад, у 40-річних людей із низьким рівнем імунної стійкості ризик смертності у 9,7 раза вищий, ніж у 55-річних з оптимальною стійкістю.

Імунітет – запорука здорового старіння

Підтримання високого рівня імунної резистентності дає змогу організму зберігати імунний профіль, характерний для молодості, незалежно від віку. Це також посилює ефективність вакцин та знижує ризик серцево-судинних захворювань, хвороби Альцгеймера та тяжких інфекцій.

Середній вік (від 40 до 70 років) є критичним періодом для досягнення довголіття, оскільки імунна резистентність зменшує смертність на 69% у цей проміжок часу. Проте після 70 років показники смертності у групах із різним рівнем резистентності стають майже однаковими, що вказує на природні біологічні обмеження тривалості життя.