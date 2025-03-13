Українці можуть хворіти на грип кілька разів підряд: інфекціоніст пояснив причини

Теперішній сезон грипу унікальний і небезпечніший, тому що в Україні циркулюють одразу три штами грипу. Це призводить до того, що українці можуть хворіти на це захворювання кілька разів.

Про це розповів дитячий лікар-інфекціоніст та голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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За його словами сезон грипу поступово добігає кінця, однак ризики захворюваності все ще актуальні. Попри офіційний кінець сезону грипу, який триває до двадцятого тижня року, потепління, свіже повітря та періодичне провітрювання приміщень сприяють зниженню поширення вірусу. Водночас цьогорічний сезон грипу має свої особливості.

Одночасна циркуляція кількох штамів вірусу

Федір Лапій зазначив, що зараз циркулюють одразу три штами вірусу грипу – два групи А та один групи В – що є досить рідкісним явищем. Через це люди можуть хворіти на грип кілька разів за один сезон. Є випадки, коли одна людина за сезон переносила грип двічі або навіть тричі.

Ми повертаємося до доковідного періоду, коли наприкінці зими спостерігався підйом захворюваності, особливо серед дітей. Протягом перших двох років пандемії COVID-19 ми пропустили ці спалахи, але тепер вони знову актуальні,

– підкреслив Федір Лапій.

Лікування грипу: препарати, профілактика та вакцинація

Одним із ключових методів боротьби з грипом залишається профілактика. Україна отримує вакцини, зокрема як гуманітарну допомогу. Лікар наголосив, що навіть зараз не пізно вакцинуватися, хоча найкращим часом для цього є осінь.

Для лікування грипу на ранніх стадіях використовуються препарати озельтамівір та занамівір. Проте їхнє застосування повинно бути обґрунтованим. Лікар застеріг від безпідставного використання цих ліків, оскільки вірус може швидко набути резистентності. Це стосується і тяжких випадків грипу, коли хворих госпіталізують і призначають ці препарати.

"Якщо людина не в групі ризику, грип зазвичай перебігає легко, і специфічна терапія може бути зайвою", – зазначив він.