Украинцы могут болеть гриппом несколько раз подряд: инфекционист объяснил причины

Нынешний сезон гриппа уникальный и опасный, потому что в Украине циркулируют сразу три штамма гриппа. Это приводит к тому, что украинцы могут болеть этим заболеванием несколько раз.

Об этом рассказал детский врач-инфекционист и председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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По его словам сезон гриппа постепенно подходит к концу, однако риски заболеваемости все еще актуальны. Несмотря на официальный конец сезона гриппа, который длится до двадцатой недели года, потепление, свежий воздух и периодическое проветривание помещений способствуют снижению распространения вируса. В то же время нынешний сезон гриппа имеет свои особенности.

Одновременная циркуляция нескольких штаммов вируса

Федор Лапий отметил, что сейчас циркулируют сразу три штамма вируса гриппа – два группы А и один группы В – что является достаточно редким явлением. Поэтому люди могут болеть гриппом несколько раз за один сезон. Есть случаи, когда один человек за сезон переносил грипп дважды или даже трижды.

Мы возвращаемся к доковидному периоду, когда в конце зимы наблюдался подъем заболеваемости, особенно среди детей. В течение первых двух лет пандемии COVID-19 мы пропустили эти вспышки, но теперь они снова актуальны,

– подчеркнул Федор Лапий.

Лечение гриппа: препараты, профилактика и вакцинация

Одним из ключевых методов борьбы с гриппом остается профилактика. Украина получает вакцины, в частности как гуманитарную помощь. Врач отметил, что даже сейчас не поздно вакцинироваться, хотя лучшим временем для этого является осень.

Для лечения гриппа на ранних стадиях используются препараты осельтамивир и занамивир. Однако их применение должно быть обоснованным. Врач предостерег от безосновательного использования этих лекарств, поскольку вирус может быстро приобрести резистентность. Это касается и тяжелых случаев гриппа, когда больных госпитализируют и назначают эти препараты.

"Если человек не в группе риска, грипп обычно протекает легко, и специфическая терапия может быть лишней", – отметил он.