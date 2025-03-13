Украинцы могут болеть гриппом несколько раз подряд: инфекционист объяснил причины
- В Украине циркулируют три штамма гриппа, что может приводить к повторным заболеваниям в течение одного сезона.
- Лечение гриппа включает профилактику, вакцинацию и применение препаратов осельтамивир и занамивир на ранних стадиях.
- Сезон гриппа подходит к концу, но риски заболеваемости остаются актуальными, особенно среди детей.
- Федор Лапий отмечает важность вакцинации, даже в текущее время, для снижения рисков гриппа.
Нынешний сезон гриппа уникальный и опасный, потому что в Украине циркулируют сразу три штамма гриппа. Это приводит к тому, что украинцы могут болеть этим заболеванием несколько раз.
Об этом рассказал детский врач-инфекционист и председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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По его словам сезон гриппа постепенно подходит к концу, однако риски заболеваемости все еще актуальны. Несмотря на официальный конец сезона гриппа, который длится до двадцатой недели года, потепление, свежий воздух и периодическое проветривание помещений способствуют снижению распространения вируса. В то же время нынешний сезон гриппа имеет свои особенности.
Одновременная циркуляция нескольких штаммов вируса
Федор Лапий отметил, что сейчас циркулируют сразу три штамма вируса гриппа – два группы А и один группы В – что является достаточно редким явлением. Поэтому люди могут болеть гриппом несколько раз за один сезон. Есть случаи, когда один человек за сезон переносил грипп дважды или даже трижды.
Мы возвращаемся к доковидному периоду, когда в конце зимы наблюдался подъем заболеваемости, особенно среди детей. В течение первых двух лет пандемии COVID-19 мы пропустили эти вспышки, но теперь они снова актуальны,
– подчеркнул Федор Лапий.
Лечение гриппа: препараты, профилактика и вакцинация
Одним из ключевых методов борьбы с гриппом остается профилактика. Украина получает вакцины, в частности как гуманитарную помощь. Врач отметил, что даже сейчас не поздно вакцинироваться, хотя лучшим временем для этого является осень.
Для лечения гриппа на ранних стадиях используются препараты осельтамивир и занамивир. Однако их применение должно быть обоснованным. Врач предостерег от безосновательного использования этих лекарств, поскольку вирус может быстро приобрести резистентность. Это касается и тяжелых случаев гриппа, когда больных госпитализируют и назначают эти препараты.
"Если человек не в группе риска, грипп обычно протекает легко, и специфическая терапия может быть лишней", – отметил он.
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