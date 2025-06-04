Дієта, що продовжує життя жінкам: науковці пояснили, чому вона така ефективна

Дотримання середземноморської дієти пов’язане зі значним зниженням ризику передчасної смерті серед жінок.

Деталі дослідження

Про це свідчить нове масштабне дослідження, повідомляє 24 Канал з посиланням на THE HILL. У спостереженні взяли участь понад 25 тисяч жінок, яких медики відстежували впродовж 25 років.

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Результати показали: ті, хто мав високу прихильність до середземноморського стилю харчування, мали на 23% нижчий ризик смертності від усіх причин.

Переваги дієти

Середземноморська дієта базується на раціоні з великою кількістю овочів, фруктів, риби, горіхів і оливкової олії, а також на обмеженні споживання червоного м’яса та солодощів.

Вчені пов'язують позитивний ефект дієти з покращенням ключових фізіологічних показників, зокрема, нижчим рівнем запалення, покращеною чутливістю до інсуліну та здоровішим індексом маси тіла (ІМТ).

Водночас дослідники зауважили, що механізми впливу середземноморської дієти на тривалість життя ще потребують подальшого вивчення, і майбутні дослідження мають на меті з'ясувати, які саме фактори дають найсильніший ефект.

Та, це не перше дослідження, яке свідчить про переваги середземноморської дієти. Так, у 2023 році вчені з'ясували, що вона може знижувати ризик розвитку деменції навіть у людей з високою генетичною схильністю до цього захворювання.