Диета, продлевающая жизнь женщинам: ученые объяснили, почему она так эффективна

Соблюдение средиземноморской диеты связано со значительным снижением риска преждевременной смерти среди женщин.

Детали исследования

Об этом свидетельствует новое масштабное исследование, сообщает 24 Канал со ссылкой на THE HILL. В наблюдении приняли участие более 25 тысяч женщин, которых медики отслеживали в течение 25 лет.

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Результаты показали: те, кто имел высокую приверженность к средиземноморскому стилю питания, имели на 23% ниже риск смертности от всех причин.

Преимущества диеты

Средиземноморская диета базируется на рационе с большим количеством овощей, фруктов, рыбы, орехов и оливкового масла, а также на ограничении потребления красного мяса и сладостей.

Ученые связывают положительный эффект диеты с улучшением ключевых физиологических показателей, в частности, более низким уровнем воспаления, улучшенной чувствительностью к инсулину и здоровым индексом массы тела (ИМТ).

В то же время исследователи отметили, что механизмы влияния средиземноморской диеты на продолжительность жизни еще требуют дальнейшего изучения, и будущие исследования имеют целью выяснить, какие именно факторы дают сильный эффект.

И, это не первое исследование, которое свидетельствует о преимуществах средиземноморской диеты. Так, в 2023 году ученые выяснили, что она может снижать риск развития деменции даже у людей с высокой генетической предрасположенностью к этому заболеванию.