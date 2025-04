Три щоденні дрібниці: 109-річна італійка поділилась секретами довголіття

109-річна Марія Долорес, мешканка будинку для літніх людей Filograna в Казарано (Італія), нещодавно відзначила свій день народження у теплому колі родини та друзів. Вона є найстаршою серед близько 120 мешканців закладу.

Довгожителька відсвяткувала 109-річчя

Жінка поділилася простими речами, які, на її думку, допомогли їй прожити довге та щасливе життя, пише видання Need To Know, інформує 24 Канал.

У святкуванні 9 квітня взяли участь її онуки Марілена, Чезаре і Фіорелло, а персонал закладу підготував для ювілярки особливий торт.

Персонал підготував торт у подарунок для Марії / Фото Jam Press

Три секрети довголіття

Секретами свого довголіття Марія назвала апельсиновий сік, шматочок шоколаду – і теплі, люблячі стосунки. Вона переконана, що саме ці щоденні дрібниці зробили її життя радісним, а серце – сильним.

"Онуки часто приносять мені шоколад. І я вірю, що це не лише смачно, а й корисно для душі", — усміхається Марія. Вона також відзначила роль любові з боку персоналу будинку для літніх людей, який оточує її турботою і підтримкою.

Жінка народилась у Першу Світову

Жінка народилася в 1915 році в містечку Трепуцці, під час Першої світової війни. У дитинстві вона втратила зв’язок із біологічною родиною, але була всиновлена сім'єю, яка подарувала їй любов і підтримку. Саме ця любов, за її словами, залишилася з нею на все життя.

Марія з теплотою згадує друзів і моменти з минулого, які досі гріють її серце. Її історія – це нагадування про силу простих радощів, про важливість турботи та про те, що щастя може ховатися в чашці соку, шматочку шоколаду й погляді рідної людини.