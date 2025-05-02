У травні 2024 року 90-річна Емма Марія Мацценга з Італії встановила світовий рекорд серед спортсменок у віковій категорії 90+ на дистанції 200 метрів – вона подолала її за 51,47 секунди, повідомляє 24 Канал з посиланням на MedicalXpress.

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Рекорд у 90 років

Цей результат перевершив попередній рекорд, що тримався 13 років, майже на півтори секунди. Нещодавно, вже у 91-річному віці, Мацценга взяла участь у проєкті Trajector-AGE, метою якого було вивчення особливостей фізіології її м’язів, про що повідомило Американське фізіологічне товариство.

Дослідники зазначають, що регулярні аеробні та силові тренування, а також вправи на координацію допомагають літнім людям зберігати рухливість, самостійність і високу якість життя. Для більшості людей віком понад 90 років активні заняття спортом є складним завданням, однак героїня дослідження стала винятком.

У лабораторії Сімоне Порчеллі в Університеті Павії Емма пройшла ряд випробувань: їзда на велотренажері та вправи на розгинання колін дозволили науковцям оцінити силу та витривалість її м’язів. Також фахівці провели біопсію м’язів стегна і дослідили структуру м’язових волокон.

Унікальна витривалість жінки

Результати показали, що кардіореспіраторна витривалість Мацценги порівнянна з показниками 50-річних жінок у чудовій фізичній формі. Енергетичний потенціал її мітохондрій також не поступається рівню значно молодших людей.

У рекордсменки переважають великі "повільні" м’язові волокна (тип I), які дозволяють виконувати тривалі навантаження з мінімальною втомою – вони підходять для бігу та ходьби на довгі дистанції. Водночас ці волокна виробляють менше потужності, ніж "швидкі", але набагато менш схильні до втоми. Разом із тим, у неї високий відсоток швидких волокон (тип II), що відповідають за миттєві й потужні рухи, наприклад, спринт або стрибки.

Таке незвичайне поєднання м’язових волокон, ймовірно, стало причиною її унікальних спортивних досягнень і дозволило зберігати витривалість та швидкість навіть у дуже поважному віці. Постійні тренування можуть мати вражаючий вплив і підтримувати високий функціональний рівень у старості,

– розповіла Марта Колозіо, головна авторка дослідження.

Висновки, отримані під час цього наукового проєкту, наочно доводять переваги фізичної активності в будь-якому віці, навіть якщо людина почала займатися спортом досить пізно.