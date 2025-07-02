Натуральні сечогінні продукти: що допоможе швидко позбутися зайвої води в організмі

Сечогінні засоби сприяють виведенню зайвої рідини та допомагають зменшити набряки. Окрім медикаментозних препаратів, існують натуральні продукти та напої, які мають помірний діуретичний ефект і можуть бути корисними при незначних набряках.

Набряки, тяжкість і зайва вода в організмі – часті супутники стресу, солоної їжі чи гормональних змін. Тому, якщо ця проблема набряків турбує вас часто, передусім варто переглянути звички та стиль життя. Водночас у багатьох випадках допомогти можуть звичайні продукти, повідомляє 24 Канал з посиланням на healthline.

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Які продукти допоможуть позбутись набряків

Кава, зелений та чорний чай – завдяки кофеїну стимулюють нирки виводити більше сечі. Проте регулярне вживання викликає толерантність, і ефект знижується з часом.

Кріп, петрушка – багаті калієм, що сприяє виведенню натрію і води.

Корінь кульбаби – стимулює сечовивідну систему завдяки високому вмісту калію; однаковий ефект досягається через вживання екстракту або чаю.

Інші трави та овочі – кінський хвощ, ялівець, гібіскус, фенхель, кропива також демонструють потенційні діуретичні властивості.

Для більшого ефекту рекомендують:

обмежити споживання солі,

збільшити в раціоні калій (наприклад, банани, авокадо),

міцна фізична активність,

приймати магній і вітаміни групи B6

Варто знати. Ці природні засоби допомагають при легких набряках (через сидячий спосіб життя або менструальний цикл), але не підходять при серйозних хворобах як СН, ниркова недостатність чи ураження печінки – у таких випадках потрібна консультація лікаря.