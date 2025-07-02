Натуральные мочегонные продукты: что поможет быстро избавиться от лишней воды в организме

Мочегонные средства способствуют выведению лишней жидкости и помогают уменьшить отеки. Кроме медикаментозных препаратов, существуют натуральные продукты и напитки, которые имеют умеренный диуретический эффект и могут быть полезными при незначительных отеках.

Отеки, тяжесть и лишняя вода в организме – частые спутники стресса, соленой пищи или гормональных изменений. Поэтому, если эта проблема отеков беспокоит вас часто, прежде всего стоит пересмотреть привычки и стиль жизни. В то же время во многих случаях помочь могут обычные продукты, сообщает 24 Канал со ссылкой на healthline.

Смотрите также Кофе и давление: действительно ли ваш любимый напиток может навредить сердцу

Какие продукты помогут избавиться от отеков

Кофе, зеленый и черный чай зеленый и черный чай – благодаря кофеину стимулируют почки выводить больше мочи. Однако регулярное употребление вызывает толерантность, и эффект снижается со временем.

Укроп, петрушка – богаты калием, что способствует выведению натрия и воды.

Корень одуванчика – стимулирует мочевыводящую систему благодаря высокому содержанию калия; одинаковый эффект достигается через употребление экстракта или чая.

Другие травы и овощи – конский хвощ, можжевельник, гибискус, фенхель, крапива также демонстрируют потенциальные диуретические свойства.

Для большего эффекта рекомендуют:

ограничить потребление соли,

увеличить в рационе калий (например, бананы, авокадо),

крепкая физическая активность,

принимать магний и витамины группы B6

Стоит знать. Эти природные средства помогают при легких отеках (из-за сидячего образа жизни или менструального цикла), но не подходят при серьезных болезнях как СН, почечная недостаточность или поражения печени – в таких случаях нужна консультация врача.