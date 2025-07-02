Кофе и высокое давление

Чтобы разобраться, эксперты проанализировали современные исследования, передает 24 Канал. Начнем с фактов – главное активное вещество кофе – кофеин действительно может временно повышать давление.

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В частности, диетолог Киран Кэмпбелл объяснила, что кофеин стимулирует нервную систему, повышает выработку адреналина и блокирует аденозин – молекулу, расслабляющую сосуды. В результате сосуды сужаются, и давление растет.

Исследования подтвердили, что после чашки кофе давление и пульс могут подняться, но это не означает развитие хронической гипертензии. Со временем организм вырабатывает толерантность к кофеину, и при умеренном употреблении кофе не имеет долговременного негативного влияния на давление у здоровых людей.

Заметьте. Реакция организма зависит от нескольких факторов, таких как блокирование аденозина, антиоксидантные свойства кофе, активация адреналина и способ приготовления напитка. Например, нефильтрованный кофе (турецкий, френч-пресс) содержит дитерпены, которые могут повышать уровень "плохого" холестерина, тогда как фильтрованный – безопаснее для сердца.

Сколько кофе можно пить

По рекомендациям FDA и Американской кардиологической ассоциации, для взрослых без проблем со здоровьем безопасно потреблять до 400 миллиграммов кофеина в день, что соответствует 4 – 5 чашкам кофе.

"Людям с гипертонией советуют ограничиваться одной чашкой и наблюдать за реакцией организма", – говорится в исследованиях.

Для контроля стоит обратить внимание на содержание кофеина в различных видах кофе. Например, эспрессо содержит около 63 миллиграммов, чашка заварного кофе – около 95 миллиграммов, холодный кофе может иметь больше кофеина из-за концентрации, а декаф – только 3 миллиграмма.