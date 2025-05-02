Співробітники Національного центру здорового старіння, що є спільним проєктом Університету Монаша (Австралія) та Peninsula Health, провели дослідження, яке підтвердило: спілкування з домашніми тваринами сприяє зниженню відчуття самотності та покращенню здоров'я літніх людей і іноземних студентів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Complementary Therapies in Clinical Practice.

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Літні люди, які проживають у будинках для людей похилого віку чи самостійно, а також студенти, що навчаються далеко від рідної країни, часто страждають від соціальної ізоляції, яка негативно впливає на психічне здоров'я.

Нове дослідження впливу домашніх тварин

У межах цього дослідження були опитані 6 літніх учасників, 10 студентів (середній вік – 22 роки) та 3 працівники закладів догляду. Протягом 18 тижнів учасники щотижня зустрічалися протягом години для обговорення тем, пов'язаних із домашніми тваринами – серед них була собака керівника, роботизовані улюбленці та тварини, яких приводили родини.

До початку й після завершення програми учасники відповідали на питання анкет, оцінюючи рівень самотності за шкалою UCLA та загальний стан здоров'я за шкалою EuroQol-5 (EQ-5D-5L), що враховує рухливість, самообслуговування, виконання повсякденних справ, наявність болю та рівень тривожності.

Домашні тварини покращують самопочуття самотніх людей

Протягом проєкту рівень самотності знизився з 50 до 41,4 бала, а показник стану здоров'я зріс з 0,741 до 0,800, що свідчить про помітне підвищення якості життя навіть за такий короткий термін. Глибинні інтерв’ю після експерименту показали, що тварини допомагали завести нові розмови, знайти спільні інтереси й зміцнити соціальні зв’язки.

Варто зазначити, що такі зустрічі не лише зменшували відчуття самотності, а й підвищували впевненість у спілкуванні. Присутність як справжніх, так і штучних тварин створювала атмосферу радості й домашнього затишку.

Особливо позитивний ефект від роботизованих улюбленців відчули літні люди, які гостро потребували живого спілкування. Це перше в Австралії дослідження, що наочно довело: тварини допомагають об'єднувати покоління, позитивно впливаючи на психічний та фізичний стан людей.

За результатами експерименту вже прийнято рішення масштабувати програму на інші регіони країни й за її межі, щоб надати більше можливостей для боротьби із соціальною ізоляцією та покращення здоров'я одиноких людей доступним і ефективним способом.