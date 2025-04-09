У женщины отсутствовала матка

Грейс имела редкое врожденное заболевание: ее яичники функционировали нормально, но матки не было. Вместе с мужем она прошла лечение бесплодия, во время которого медики отобрали и заморозили 7 эмбрионов, сообщает The Guardian, передает 24 Канал.

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Трансплантация матки и

В феврале 2023 года ей пересадили матку 42-летней сестры Эми Перди, которая уже имела двоих детей. Через несколько месяцев один из эмбрионов подсадили с помощью ЭКО.

Весь период беременности женщина принимала иммунодепрессанты, чтобы организм не отторгнул пересаженный орган.

Женщина родила здорового ребенка

В феврале 2025 года Грейс родила здоровую девочку – во время планового кесарева сечения в одной из лондонских клиник. Маленькую назвали Эми Изабель – в честь сестры-донора и хирурга Изабель Кироги, которая провела трансплантацию.

Справочно. Этот случай стал медицинским прорывом для Великобритании. В мире первая такая пересадка, завершившаяся рождением ребенка, состоялась в 2014 году. С тех пор было проведено более 130 трансплантаций матки, из которых 65 завершились успешными родами.