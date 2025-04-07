Преимущества чая из клюквы

Диетолог Прачи Джайн отмечает: клюква содержит большое количество антиоксидантов, которые способствуют укреплению сердца. Напиток помогает снизить уровень холестерина, нормализовать давление и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, говорится в ее статье для издания Healthshots, информирует 24 Канал.

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Кроме того, клюква – это мощный источник витамина C. Благодаря этому она укрепляет иммунную систему, улучшает состояние кожи и волос, а еще – способствует общему тонусу организма. По словам Джайн, этот напиток может даже заменить снотворные препараты: ягода уменьшает уровень тревожности и помогает засыпать естественно и спокойно.

Клюквенный чай против старения

Но на этом польза не заканчивается. По данным научного журнала Nutrients, антиоксиданты в составе клюквенного чая помогают замедлить процессы старения. Они нейтрализуют действие свободных радикалов - молекул, которые могут повреждать клетки и провоцировать развитие болезней и преждевременное старение кожи.

В ходе одного из исследований, описанного в журнале, женщины старше 50 лет ежедневно в течение 6 недель употребляли клюквенный напиток.

Результаты поразили: кожа участниц стала заметно более гладкой, упругой, исчезли мелкие морщины, а глубокие стали менее выраженными.

Так что, клюквенный чай – это не просто вкусный напиток, а настоящий ритуал заботы о себе. Его стоит включить в ежедневный рацион, чтобы поддержать здоровье, сохранить молодость и наслаждаться качественным сном.