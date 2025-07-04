Утренний заряд и вечернее расслабление

Вечером уровень кортизола падает и это сигнал организму, что время сна. Зато утро начинается с пиковых значений этого гормона, которые помогают на "включиться". Этот ритм происходит благодаря сложной связи между гипоталамусом, гипофизом и надпочечниками, пишет 24 Канал со ссылкой на Healthline.

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Когда уровень кортизола "плавает"

Кратковременное повышение кортизола является нормальным. Ведь фактически он обеспечивает энергию во время стресса и "включает" механизм выживания, и если его уровень слишком высокий или низкий – это знак, что что-то работает не так в вашем организме.

Симптомы избытка кортизола:

Вес накапливается на животе и лице.

Кожа истончается, легче появляются синяки.

Болит сердце или повышается давление.

Частые головные боли, мышечная слабость, акне.

Сложно сконцентрироваться, сон нестабильный.

Симптомы недостатка кортизола:

Постоянная слабость и усталость.

Хочется очень мало есть, вес падает.

Давление низкое, конечности постоянно холодные.

Почему уровень кортизола меняется Если говорить о причинах роста, то это происходит прежде всего из-за стресса. Ведь тревожные события заставляют надпочечники непрерывно работать. Среди факторов также определенные заболевания, например, опухоли надпочечников или гипофиза. Причины повышения кортизола могут и медикаменты, например высокие дозы кортикостероидов.

Причины падения

Болезнь Аддисона – когда собственный иммунитет атакует надпочечники.

Патологии гипофиза – он перестает продуцировать гормоны для надпочечников.

Резкое завершение курса стероидов.

Важно, что! Чрезмерно высокий или низкий кортизол не сминается самостоятельно. Таким образом организм сигнализирует о потенциально серьезных заболеваниях. Если заметили у себя симптомы – лучше сделать анализ на кортизол, проконсультироваться с эндокринологом или терапевтом.