Такое мнение озвучил Павел Ковтонюк, соучредитель Украинского центра здравоохранения, информирует 24 Канал. По его словам, на протяжении последних десятилетий ВОЗ постепенно теряла доверие.

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Несмотря на многочисленные дискуссии о необходимости реформ, единого видения и реального прогресса достичь не удалось. Пандемия COVID-19 только обострила кризис: способность организации реагировать на глобальные вызовы оказалась переоцененной,

– считает Ковтонюк.

Особенно это стало заметно в контексте вакцинации. Программа COVAX, организована ВОЗ для обеспечения равного доступа к вакцинам, не смогла реализовать свои амбициозные цели. Богатые страны обеспечили себя новейшими мРНК-вакцинами напрямую, тогда как бедные государства, среди которых была и Украина, получали минимум доз, в основном традиционной технологии, например вакцины AstraZeneca.

Павел Ковтонюк Соучредитель Украинского центра здравоохранения Украина, надеясь на COVAX, фактически не получила почти ничего. Нам пришлось покупать вакцины в Индии и Китае, тогда как соседние страны ЕС имели достаточно новейших препаратов благодаря прямым контрактам с производителями

Амбиции без результатов: проблема ВОЗ

Провозглашение чрезмерно амбициозных целей стало характерной чертой работы ВОЗ, считает Ковтонюк. Например, обещание вакцинировать 70% населения мира до 2022 года или обеспечить универсальный доступ к медицинским услугам до 2030 года остаются лишь декларациями.

"В этом подходе ВОЗ все больше напоминает КПСС: громкие заявления без реальных инструментов для их выполнения", – добавляет он.

Различные видения будущего ВОЗ

Среди стран-членов ВОЗ нет единой позиции относительно будущего организации. Западные государства, например Германия, Великобритания или администрация Байдена, выступают за реформу ВОЗ, увеличение ее финансирования и усиление роли в мире. Зато Дональд Трамп во время своего президентства решил выйти из организации, подчеркивая ее неэффективность.

Китай и Россия, со своей стороны, пытаются продвинуть собственный вариант "реформы", сосредотачиваясь на суверенитете отдельных стран-членов и использовании ВОЗ для усиления собственного влияния.

"обновится" ли ВОЗ

По мнению Ковтонюка, выход США вряд ли станет катализатором реформ в ВОЗ. "Некоторые считают, что это решение может стать шоковой терапией или творческим разрушением. Но я не вижу предпосылок для такого эффекта", – отметил он.

Скорее всего, организация останется нереформированной, ее влияние будет постепенно уменьшаться, а голоса других игроков, например Китая или России, будут звучать громче в отсутствии США.

Таким образом, выход США из ВОЗ лишь подчеркивает системные проблемы организации, которые требуют немедленного решения, но станут ли они толчком к реальным изменениям - остается под вопросом.