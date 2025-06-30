Доклад подготовила Научно-консультативная группа ВОЗ по вопросам происхождения новых патогенов (SAGO), в состав которой входят 27 независимых специалистов из разных стран, передает 24 Канал.

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Новый отчет о происхождении коронавируса

Эксперты отметили определенный прогресс в понимании возможного происхождения вируса, однако отметили, что критически важная информация так и не была предоставлена для полной оценки ситуации.

На этом этапе мы не можем окончательно отвергнуть ни одной из теорий – и естественной передачи вируса от животного к человеку, и потенциального лабораторного инцидента. Мы продолжаем призывать Китай и другие страны открыто делиться данными для предотвращения будущих пандемий,

– отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В своем докладе эксперты SAGO тщательно рассмотрели все основные гипотезы появления COVID-19. По их мнению, имеющиеся доказательства больше склоняются к версии о передаче вируса человеку от животных, в частности от летучих мышей, возможно через промежуточного носителя.

В то же время до сих пор не хватает детальной информации, которую ВОЗ неоднократно просила у Китая: генетических последовательностей первых больных, детальных сведений о животных с рынков Уханя и о соблюдении биобезопасности в местных лабораториях. На сегодня эти данные остаются недоступными как для SAGO, так и для ВОЗ в целом.

Всего за время работы группа провела более полусотни заседаний, брифингов с учеными, журналистами и аналитиками. Первый отчет SAGO обнародовала еще в июне 2022 года. А недавно представила новую оценку, основанную на рецензируемых научных работах, неопубликованных данных, экспедициях, интервью, правительственных документах, аудитах и даже разведывательной информации.

В организации отмечают: работа над определением источников COVID-19 продолжается, и ВОЗ готова рассматривать любые новые материалы, если они появятся.

Что известно о происхождении коронавируса

С начала пандемии ученые рассматривали две основные версии возникновения SARS-CoV-2: естественный путь – передача вируса человеку от животного (летучих мышей или промежуточных хозяев, таких как панголины или енотовидные собаки), и лабораторная утечка из Уханя.

Некоторые американские спецслужбы, в частности ЦРУ и ФБР, склонялись к лабораторной версии, одновременно научное сообщество фиксировало многочисленные доказательства природного происхождения вируса, связанного с рынком диких животных в Ухане.