Склонность человека к ожирению связана со временем года, когда его зачали

Сезон, в который происходит зачатие, может влиять на метаболизм и общее состояние здоровья, раскрывая неожиданные аспекты наследственности и адаптации к климатическим условиям.

Новаторское исследование показало, что время года, когда произошло зачатие, может существенно повлиять на метаболические процессы в будущем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Metabolism.

Также на тему Диета при панкреатите: что можно и нельзя есть

Новое исследование влияния времени года

В самом масштабном исследовании такого рода ученые выяснили, что у людей, зачатых в холодные месяцы, жировые ткани накапливаются иначе, чем у тех, чье зачатие произошло в теплое время года.

Специалисты Токийского университета провели анализ состояния 356 здоровых молодых мужчин. Было установлено, что у тех, чье зачатие пришлось на холодный период, наблюдается повышенная активность бурой жировой ткани.

Этот специфический тип жира отвечает за преобразование энергии в тепло, способствуя согреванию тела, а также помогает регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, у участников с активной бурой жировой тканью наблюдались повышенные энергозатраты, снижен индекс массы тела и уменьшено количество жировых запасов вокруг внутренних органов, что свидетельствует о более эффективном метаболизме.

Время года зачатия влияет на набор веса

У людей с лишним весом или ожирением активность бурой жировой ткани обычно снижена. Чтобы подтвердить результаты на более широкой выборке, ученые провели дополнительный анализ группы из 286 взрослых людей разного возраста и пола.

Исследование выявило умеренные, но значимые корреляции между зачатиями в холодный сезон и повышенной активностью бурого жира, а также снижением ИМТ, показателей висцерального жира и обхвата талии. Согласно данным, у людей, зачатых в холодное время года, вероятность наличия активной бурой жировой ткани была на 3,2% выше. Прямой связи между индексом массы тела и сезоном зачатия выявлено не было.

Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что холодный климат может влиять на генетическую активность в сперматозоидах или яйцеклетках, и такие изменения способны передаваться следующему поколению. Исследователи считают, что это может быть своеобразной эволюционной адаптацией к низким температурам, которая повышает шансы потомства на выживание в суровых климатических условиях.

Хотя для окончательного подтверждения этой гипотезы нужны дополнительные исследования, эксперименты, проведенные на мышах, уже показали, что температурные условия до момента зачатия могут улучшать метаболизм потомства благодаря эпигенетическим изменениям в сперматозоидах отца.