Схильність людини до ожиріння повʼязана з порою року, коли її зачали

Сезон, у який відбувається зачаття, може впливати на метаболізм та загальний стан здоров'я, розкриваючи несподівані аспекти спадковості та адаптації до кліматичних умов.

Новаторське дослідження показало, що пора року, коли відбулося зачаття, може суттєво вплинути на метаболічні процеси у майбутньому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Metabolism.

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Нове дослідження впливу пори року

У наймасштабнішому дослідженні такого роду вчені з'ясували, що у людей, зачатих у холодні місяці, жирові тканини накопичуються інакше, ніж у тих, чиє зачаття відбулося в теплу пору року.

Фахівці Токійського університету провели аналіз стану 356 здорових молодих чоловіків. Було встановлено, що у тих, чиє зачаття припало на холодний період, спостерігається підвищена активність бурої жирової тканини.

Цей специфічний тип жиру відповідає за перетворення енергії на тепло, сприяючи зігріванню тіла, а також допомагає регулювати рівень цукру в крові. Крім того, в учасників з активною бурою жировою тканиною спостерігалися підвищені енерговитрати, знижений індекс маси тіла та зменшена кількість жирових запасів навколо внутрішніх органів, що свідчить про ефективніший метаболізм.

Пора року зачаття впливає на набір ваги

У людей із зайвою вагою чи ожирінням активність бурої жирової тканини зазвичай знижена. Щоб підтвердити результати на ширшій вибірці, вчені провели додатковий аналіз групи з 286 дорослих людей різного віку та статі.

Дослідження виявило помірні, але значущі кореляції між зачаттями у холодний сезон та підвищеною активністю бурого жиру, а також зниженням ІМТ, показників вісцерального жиру та обхвату талії. Згідно з даними, у людей, зачатих у холодну пору року, ймовірність наявності активної бурої жирової тканини була на 3,2% вищою. Прямого зв’язку між індексом маси тіла та сезоном зачаття виявлено не було.

Отримані дані підтверджують гіпотезу про те, що холодний клімат може впливати на генетичну активність у сперматозоїдах чи яйцеклітинах, і такі зміни здатні передаватися наступному поколінню. Дослідники вважають, що це може бути своєрідною еволюційною адаптацією до низьких температур, яка підвищує шанси потомства на виживання у суворих кліматичних умовах.

Хоча для остаточного підтвердження цієї гіпотези потрібні додаткові дослідження, експерименти, проведені на мишах, уже показали, що температурні умови до моменту зачаття можуть покращувати метаболізм потомства завдяки епігенетичним змінам у сперматозоїдах батька.