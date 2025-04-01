Специалисты Калифорнийского университета в Беркли предположили, что восстановление этой способности может помочь бороться с ожирением. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, информирует 24 Канал

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Эксперимент проводили с участием животных, но выводы работы открывают перспективы открытия альтернативного лечения ожирения. Более того, это может стать заменой современным методам, в частности препаратам GLP-1 (например Ozempic и Wegovy), подавляющих аппетит.

Что обнаружили ученые

В ходе исследования ученые обнаружили, что чрезмерное потребление жирной пищи снижает чувствительность мозга к приятным вкусовым ощущениям. Исследователи доказали, что повышение уровня белка нейротензина помогает "перезапустить" систему удовольствия и вернуть наслаждение от еды.

"Наше открытие показывает, что не подавление голода, а возвращение удовольствия от еды может изменить пищевое поведение", – объясняет нейробиолог Стефан Ламмел.

Заметьте. По словам исследователя, мыши и люди имеют схожее строение мозга, поэтому результаты могут быть полезными и для людей. В экспериментах мыши с восстановленным уровнем нейротензина ели меньше и относились к еде более осознанно.

Чтобы понять, получает ли ваш мозг удовольствие от еды, достаточно прислушаться к себе:

Действительно ли вы чувствуете вкус еды, или просто едите "на автомате"?

Приносит ли еда удовольствие, или это просто привычка?

Вы сыты и довольны, или продолжаете есть без надобности?

Ученые советуют не спешить за столом, экспериментировать с полезными и вкусными продуктами и обращать внимание на собственные ощущения. Главное – не обвинять себя, ведь переедание может быть связано не с нехваткой силы воли, а с изменениями в мозге. А это значит, что пищевые привычки можно осознать и изменить.