Как отмечают в Одесской областной прокуратуре, Потерпевшей стала 67-летняя жительница Херсонской области. В апреле 2024 года ее госпитализировали в Одесскую областную клиническую больницу для операции по замене аортального клапана сердца, передает 24 Канал.

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Переливание не той группы крови

После проведенной операции пациентке было необходимо сделать переливание крови. Врач-анестезиолог, работавший в одном из кардиохирургических отделений, не провел необходимую биологическую пробу крови и ошибочно перелил кровь другой группы.

Вместо нужной первой положительной группы крови, женщине влили вторую положительную, что повлекло серьезные осложнения. У женщины была диагностирована острая почечная недостаточность, после чего ей немедленно провели гемодиализ и другие необходимые процедуры для стабилизации ее состояния.

Анестезиологу выдвинули подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей по халатности, что привело к тяжелым последствиям для пациентки.

Согласно санкции статьи возможное наказание предусматривает несколько вариантов:

запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет;

исправительные работы сроком до двух лет;

ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящее время рассматривается вопрос об отстранении специалиста от работы и избрании ему меры пресечения.

Какие последствия может иметь ошибочное переливание крови

Если была введена неправильная группа крови, возникает агглютинация – процесс, во время которого кровь загустевает и образуются тромбы, блокирующие кровеносные сосуды. Иммунные антитела реципиента воспринимают антигены на поверхности эритроцитов донора как чужеродные элементы, с которыми нужно бороться.

В таких случаях у человека резко повышается температура, появляется озноб, боли в груди, спине и боках, а кровяное давление падает. Также возможны примеси крови в моче. При отсутствии своевременной медицинской помощи это состояние может завершиться шоком, нарушением функции почек и даже смертью.