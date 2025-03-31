Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

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В Украине снизят цены на еще более 100 лекарств

Ляшко сообщил, что цены на еще более 100 лекарств будут снижены в апреле.

По итогам переговоров с украинскими производителями, нам удалось достичь договоренностей по снижению цен еще на более 200 лекарственных средств. На половину из них цены уже снижены, что касается остальных препаратов – снижение начнется в течение апреля,

– говорится в сообщении.

По его словам, средний размер скидки – 17%, а диапазон варьируется в основном от 10% до более 60%, в зависимости от конкретного препарата.

В список входят препараты для лечения сердечно-сосудистых болезней, ОРВИ, болезней органов дыхания, нервной и эндокринной систем, а также дерматологических и желудочно-кишечных патологий, жаропонижающие.

Важно! Ознакомиться с полным перечнем препаратов и их максимально допустимыми ценами в аптеках можно здесь.

"Мы продолжаем диалог с производителями лекарств, чтобы расширить перечень доступных по сниженным ценам препаратов. Также работаем над прозрачностью ценообразования и честной конкуренцией на фармацевтическом рынке, чтобы каждый пациент мог получать лекарства по справедливой цене", – добавил Ляшко.