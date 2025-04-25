Возможно, вы слышали термин "вдовий горб", но это не является медицинским термином. Это народное название описывает искривление позвоночника, которое может приводить к тому, что верхняя часть спины выглядит округлой или сутулой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Правильный медицинский термин для этого состояния – кифоз.

Признаки вдовий горб

Позвоночник человека имеет естественное искривление. Эти изгибы помогают нам стоять прямо и сохранять равновесие.

Кифоз возникает, когда угол искривления позвоночника выходит за пределы типичной нормы. Степень серьезности этого состояния может варьироваться. В общем, чем больше искривление позвоночника, тем сильнее симптомы.

Симптомы кифоза могут включать:

округлые плечи или горб на спине;

боль или скованность в спине;

ощущение усталости или истощения;

напряженные задние мышцы бедра.

Хотя редко, но более серьезные симптомы могут возникать, когда позвоночник продолжает искривляться и сдавливает другие части тела, такие как легкие, нервы и пищеварительный тракт.

Серьезные осложнения кифоза могут включать:

хроническую боль в спине;

нарастающие трудности с физическими задачами, такими как ходьба, поднятие головы вверх или вставание из сидячего положения;

онемение или покалывание в ногах;

одышка или трудности с дыханием;

проблемы с пищеварением, такие как трудности с глотанием или изжога;

трудности с контролем мочевого пузыря или кишечника.

Почему возникает вдовий горб

Различные факторы могут способствовать развитию кифоза. Среди них есть и такие:

Плохая осанка

Она охватывает:

сутулость или наклон вперед, например, за компьютером или перед телевизором;

наклон назад в креслах;

ношение тяжелых грузов на спине, например, рюкзака, полного книг.

Травмы позвоночника

Некоторые травмы позвоночника, такие как переломы, могут повредить позвоночник и повлиять на его искривление.

Состояние костей или позвоночника

Основные болезни костей или позвоночника также могут вызвать кифоз, особенно у пожилых людей. Например, дегенеративные заболевания дисков или остеопороз.

Старение

С возрастом естественное искривление позвоночника обычно увеличивается. По оценкам, распространенность кифоза среди пожилых людей составляет 20– 40%.

Другие факторы, которые могут способствовать кифозу с возрастом, включают:

Снижение мобильности. Это влияет на мышцы, связки в спине, осанку и положение тела.

Сила мышц. Слабость мышц спины, в частности разгибателей спины, ассоциируется с увеличением угла кифоза у женщин старше 60 лет.

Сенсорные изменения. Снижение сенсорного восприятия, такого как зрение, осязание или пространственное осознание, также может влиять на осанку.

Врожденные состояния

Кифоз может быть врожденным, если позвоночник не развился должным образом до рождения.

Кифоз также может возникнуть во время быстрого роста, например, у подростков. Это называется кифоз Шойермана. Вместо прямоугольной формы позвонков у людей с этим состоянием позвонки имеют треугольную форму, что усиливает искривление позвоночника.

Рак

Рак позвоночника может ослабить позвонки, что может способствовать кифозу. Кроме того, химиотерапия и радиотерапия также могут вызвать подобный эффект.

Как диагностируется кифоз

Врач проведет физический осмотр, измерит ваш рост, осмотрит спину и, возможно, нажмет на позвоночник, чтобы проверить наличие боли или чувствительности.

Он также может попросить вас наклониться вперед, как при попытке дотянуться до пальцев ног, что помогает лучше увидеть изгиб позвоночника. Рентген, МРТ или КТ могут помочь уточнить состояние.

Если вы наблюдаете увеличение боли, слабость или искривление спины, обязательно обратитесь к врачу.

Как лечат вдовий горб

Методы лечения зависят от вашего общего состояния здоровья и серьезности кифоза:

Правильная осанка. Физические упражнения и занятия йогой. Лекарства от боли. Лечение основных состояний. Ортопедический корсет. Физиотерапия. Операция при тяжелом кифозе.

При своевременном выявлении многие люди с кифозом могут прожить активную жизнь без необходимости хирургического вмешательства.