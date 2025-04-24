Почему неконтролируемое использование "чудодейственных" носовых капель, приводит к настоящей зависимости, как ее избежать или избавиться, 24 Каналу рассказала отоларинголог медицинского центра Святой Параскевы Наталья Дидык.

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Наталья Дидык "Заложенность носа может быть вызвана простудами, аллергиями, изменениями погоды или климата, завершением или началом отопительного сезона, беременностью, пребыванием в помещении с сухим воздухом или приемом лекарств, анатомическими особенностями строения носа и другими причинами."

Как НЕ лечить заложенность носа

Самым легким способом избавиться от нее и облегчить самочувствие нам кажется использование назального спрея из ближайшей аптеки. Так мы быстро избавляемся от симптомов, но не устраняем причину. Как следствие – нос закладывает все чаще, мы увеличиваем дозу и частоту использования, меняем средства, и уже через несколько недель насморк проходит только при использовании капель или спреев.

Длительное и неконтролируемое использование легкодоступных сосудосуживающих назальных капель, перерастает в медикаментозный ринит. Он может стать хроническим и даже вызвать носовые кровотечения, ведь регулярное искусственное сокращение сосудов приводит к тому, что они теряют свой тонус, становятся ломкими, быстрее травмируются и кровоточат.

Причиной медикаментозного ринита могут стать также системные препараты, которые используются для лечения артериальной гипертензии, гиперплазии предстательной железы, эректильной дисфункции, оральные контрацептивы, некоторые виды нестероидных противовоспалительных средств.

Однако именно капли для носа чаще всего вызывают медикаментозную зависимость после 3 – 6 недель их использования. Зависимость может стать не единственным следствием неконтролируемого употребления лекарств, чрезмерное использование капель для носа может вызвать аллергические реакции, отеки, гаймориты, отиты, симптом сухого носа, бессонница, раздражительность, возбуждение, даже судороги и галлюцинации, повышение артериального давления.

Как лечить заложенный нос

Прийти к врачу – к семейному или к отоларингологу. Врач на консультации выявит основную причину заложенности носа, проанализирует анатомические особенности, исключит хронические болезни, аллергии, и таким образом опровергнет или подтвердит зависимость от капель.

Наталья Дидык "Только после этого будет назначено лечение или рекомендации, как правильно увлажнять помещение, в котором вы находитесь, как промывать нос с профилактической целью."

Лечение может быть как консервативным, так и хирургическим при обнаружении, например, носовых полипов или искривления носовой перегородки. Если капли использовались годами, врач может назначить заместительную терапию или даже хирургическое лечение.