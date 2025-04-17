Как заниматься спортом без вреда для здоровья, 24 Каналу рассказал врач ортопед-травматолог медицинского центра СВ. Параскевы – Ростислав Довган.

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Принципы здорового образа жизни

Здоровый образ жизни требует комплексного подхода: помимо увеличения физической нагрузки, нужно также пересмотреть рацион, скорректировать режим дня, полноценно высыпаться. Несмотря на распространенную практику занятий спортом на выходные, она является одной из самых рискованных для здоровья из-за высокой опасности травмирования. Физические упражнения нужно выполнять регулярно, но не реже двух раз в неделю.

Следует также с ответственностью подходить к участию в корпоративных спортивных мероприятиях: коллективных походах в горы, забегах, спортивных матчах.

Ростислав Довган "Чтобы замечательная идея покорить Говерлу всей командой не была омрачена бурситами и ахилитами, надо подобрать удобную обувь, за неделю – две до похода постепенно увеличить нагрузку на ноги, сделать длиннее прогулки или даже походить на работу с рюкзаком примерно такого же веса, как планируете брать в горы."

Постепенная подготовка

Менять привычный малоподвижный образ жизни на более активный следует постепенно. Особенно, если у вас уже когда-то были травмы. Поэтому, прежде чем увеличивать физическую нагрузку, нужно обратиться к травматологу и проверить суставы. Врач проведет осмотр, направит на УЗИ или рентген, оценит готовность мышц и связок.

Если с суставами все в порядке, следующим шагом для тех, кто решил заняться спортом, должна быть не покупка спортивной одежды, а выбор квалифицированного тренера. Специалист подберет технику выполнения физических упражнений с дополнительным весом или без него, научит правильно бегать, плавать в соответствии с вашими целями, веса, возраста и тому подобное. Собственно тренер и поможет безопасно начать занятия спортом.

Ростислав Довган "Чаще всего травмы возникают на первых этапах занятия спортом, после длительной паузы в более месяца или слишком быстром увеличении нагрузок. Нередко травмы возникают на последних подходах к выполнению упражнений, когда организм истощается, а планка слишком высока."

Мобильные приложения для тренировки

Приложения для тренировки могут стать следующим этапом для занятия спортом. Но перед тем, как заниматься с помощью виртуального помощника, очень важно выработать привычку, сформировать мышечную память. Поэтому именно под наблюдением тренера должны происходить первые занятия для выработки техники, избежания ошибок и травм: растяжение, разрывов связок, мышц, сухожилий, вывихов, стресс-переломов.

Боль при занятиях спортом

Мышечная крепатура после физических упражнений является нормальной. Обычно она проходит за несколько дней. Но при возникновении внезапной резкой боли во время тренировки, ее нужно немедленно остановить.

Представьте себе десятибалльную шкалу, в которой 0 – это отсутствие боли, а 10 – максимальная боль. При незначительной боли сделайте паузу, но, если боль не исчезает или нарастает, надо обратиться к врачу. Если по шкале вы чувствуете боль в пределах 3 – 4 баллов, можно подождать, отдохнуть и возобновить тренировку.

Если же боль по ощущениям выходит за пределы 4 баллов, присутствует даже в состоянии покоя, нужно обратиться к врачу. Боль от ушиба нарастает постепенно. Боль во время перелома появляется резко, в этом случае медлить нельзя и немедленно обращаться к врачу, боль в спине лечит невропатолог, боль в руках, ногах, плечах – травматолог.

Лекарственные средства

Без рекомендации врача нельзя использовать медицинские препараты. Потому что существует риск залечить травму, снять симптомы, что может привести к осложнению. Но они могут быть эффективными для временного снятия боли, к примеру в походах в горы. В вашей аптечке кроме обезболивающих должны быть также мази от мозолей и жаропонижающие препараты.

Если нельзя заниматься спортом

Ростислав Довган "Если у вас есть медицинские противопоказания к занятиям спортом, альтернативой могут быть длительные прогулки. Ездите на работу общественным транспортом – выйдите на одну-две остановки раньше и пройдитесь пешком, или прогуляйтесь вокруг места работы."

Работаете на фрилансе – утром и вечером выходите из дома на получасовую прогулку. Не забывайте во время работы в офисе делать короткие перерывы, вставайте со стола, сделайте несколько приседаний, или комбинируйте работу стоя и сидя.