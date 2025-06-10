Может вызвать новую пандемию: в Китае обнаружили еще один опасный коронавирус
- В Китае обнаружили новый штамм коронавируса HKU5-CoV-2, родственный MERS-CoV, который может вызвать новую пандемию.
- Этот вирус может передаваться от животных к людям через рецепторы ACE2, хотя пока не зафиксировано передачи от человека к человеку.
- Ученые протестировали вирус на клетках с рецепторами ACE2, и после мутаций он начал атаковать человеческие клетки.
- Риск передачи от животных к людям остается высоким, что вызывает беспокойство среди ученых.
В Китае ученые впервые обнаружили новый штамм коронавируса под названием HKU5-CoV-2, который входит в то же семейство, что и опасный MERS-CoV. По данным исследователей из США, этот вирус уже почти готов к мутации, способной вызвать очередную глобальную пандемию.
В отличие от COVID-19, новый вирус относится к группе мербековирусов, и его особенность заключается в способности заражать широкий спектр животных, пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.
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Высокий риск передачи к людям
Наибольшее беспокойство вызывает потенциальная межвидовая передача – вирус может перескочить от животных к людям. Как отмечают ученые, даже незначительное изменение в структуре спайкового белка может позволить HKU5-CoV-2 проникать в организм человека через рецепторы ACE2 в дыхательных путях.
Мы годами почти не обращали внимания на этот вирус, но теперь данные показывают - он находится на грани способности инфицировать людей,
– объясняет профессор Майкл Летко, главный автор исследования.
Сейчас HKU5-CoV-2 еще не может эффективно заражать людей, однако уже умеет проникать в клетки летучих мышей. Если произойдет критическая мутация, вирус сможет не только попадать в человеческий организм, но и активно размножаться в дыхательных путях и кишечнике.
Во время исследований ученые использовали генетически модифицированные псевдовирусы со спайковым белком HKU5 и протестировали их на клетках, содержащих рецепторы ACE2 и у животных, и у людей. Оказалось, что после определенных мутаций вирус начинает атаковать и человеческие клетки.
Ранее специалисты из Китая уже фиксировали один из подтипов HKU5, который приобрел способность присоединяться к человеческим рецепторам ACE2. Это открывает путь для заражения людей напрямую, без участия промежуточных носителей среди животных.
В то же время эксперты подчеркивают: пока не зафиксировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку. Однако потенциальная опасность, по их словам, остается очень высокой.
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