Результаты нового масштабного метаанализа, проведенного на основе данных более 250 тысяч людей из 2700 научных исследований, демонстрируют, что такие виды активности, как прогулки, езда на велосипеде, йога, танцы или активные видеоигры, положительно влияют на деятельность мозга, сообщает 24 Канал со ссылкой на Conversation.

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Влияние физической активности на ум

Физическая активность способствует развитию когнитивных способностей, улучшает принятие решений, память и способность концентрироваться, причем это касается людей любого возраста. Исследователи выделили три основных аспекта, которые совершенствуются благодаря регулярным физическим упражнениям:

Когнитивные способности – способность четко мыслить, учиться новому и принимать решения.

Память – особенно кратковременная и способность запоминать личные события.

Исполнительные функции – навыки планирования, концентрации, решения задач и контроля над эмоциями.

Для исследования влияния физических упражнений использовали различные тесты – на интеллект, запоминание списков слов, решение головоломок и многозадачность. Результаты показали, что физическая активность существенно улучшает когнитивные способности, а также, хотя и в меньшей степени, положительно влияет на память и исполнительные функции.

Наибольшая польза была заметна у детей и подростков, особенно в улучшении памяти. У людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) после тренировок наблюдались более выразительные улучшения исполнительных функций, чем у других групп.

Первые результаты проявлялись уже через 12 недель регулярных занятий, а максимальный эффект наблюдался у тех, кто тренировался не менее 150 минут в неделю, уделяя не менее 30 минут одному занятию.

Какие упражнения влияют на ум

Например, такие виды активности, как ходьба или езда на велосипеде, способствуют увеличению гиппокампа – зоны мозга, отвечающей за память и обучение. В одном из исследований у пожилых людей, которые занимались аэробикой, гипокамп увеличился на 2%, что компенсировало возрастное уменьшение.

Более интенсивные виды тренировок, такие как бег или высокоинтенсивные интервальные тренировки, стимулируют нейропластичность – способность мозга адаптироваться и меняться.

Специалисты рекомендуют практиковать умеренные физические нагрузки общей продолжительностью 150 минут в неделю или интенсивные – 75 минут. Также полезно включать упражнения для укрепления мышц, например, подъем веса два раза в неделю.

Даже занятия низкой интенсивности, например йога или тай-чи, положительно влияют на организм, поскольку они требуют привлечения как тела, так и ума. Например, тай-чи развивает внимание, координацию и способность запоминать последовательности движений.

В отличие от большинства приложений для тренировки мозга или пищевых добавок, физическая активность приносит широкий спектр преимуществ, в том числе улучшение сна и психического здоровья.