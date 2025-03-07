Вред курения для мужской фертильности давно подтвержден многочисленными исследованиями. В табачном дыме содержится много токсичных веществ, в частности канцерогены и мутагены, которые могут повреждать ДНК сперматозоидов. Последние данные также свидетельствуют, что влияние вейпинга на репродуктивное здоровье мужчин почти такое же разрушительное, сообщает 24 Канал со ссылкой на Scientific Reports.

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Негативное влияние тетрагидроканнабинола (основного активного компонента каннабиса) на способность к зачатию также хорошо известно. Он взаимодействует с рецепторами сперматозоидов, изменяя их подвижность, структуру и жизнеспособность.

Ранее фармакологи из США установили, что употребление марихуаны может приводить к нарушениям развития у потомства, которые влияют на память, эмоциональное состояние и способность к обучению.

Новое исследование влияния табака и каннабиса

Новая работа ученых из Германии и Иордании была посвящена сравнительному изучению влияния марихуаны и табака на параметры спермы, целостность ДНК и мужскую фертильность в целом. Для исследований использовались 113 образцов семенной жидкости мужчин репродуктивного возраста, которые сдавали сперму в одной из иорданских клиник, занимающейся ЭКО.

В выборку вошли мужчины, среди которых были курильщики табака, любители марихуаны и те, кто не курил вообще. Участники должны были соблюдать определенные условия: возраст до 40 лет, отсутствие алкоголизма, хронических заболеваний, таких как диабет, и генетических отклонений.

Каннабис вреднее, чем табак для мужского здоровья

Результаты анализа показали значительные отклонения от нормальной структуры сперматозоидов как у курильщиков табака, так и у тех, кто употреблял марихуану, но у последних нарушения были более выраженными. Кроме того, у курильщиков марихуаны наблюдалась худшая подвижность сперматозоидов – важнейший фактор, влияющий на вероятность зачатия.

Доля неподвижных сперматозоидов в этой группе достигала 68,66 ± 21,9%, тогда как у курильщиков табака этот показатель составлял 58,92 ± 24,4%, а у тех, кто не курил, – 51,73 ± 18,8%.

У потребителей каннабиса также обнаружили повышенную фрагментацию ДНК сперматозоидов. Кроме того, у них чаще фиксировались нарушения упаковки генетического материала из-за недостаточного содержания протаминов – белков, необходимых для правильной структуры ДНК. Эти дефекты существенно увеличивали риск бесплодия.

Впрочем, в исследовании не обнаружили значительных различий между группами по мутаций в митохондриальных генах, которые отвечают за выработку энергии в клетках. Это дало ученым основания предположить, что вред курения связан скорее с оксидативным стрессом и нарушениями клеточных процессов, а не с изменениями в митохондриальной ДНК.

В завершение авторы исследования отметили, что марихуана наносит репродуктивной системе больший вред, чем табак. Это особенно важно учитывать в условиях легализации каннабиса во всем мире, поскольку такие изменения могут иметь негативные последствия не только для здоровья отдельных людей, но и для будущих поколений.